72 jóvenes pampeanos fueron Senadores por un Día

Durante los días 29 y 30 del corriente, alumnos de los últimos años del secundario representaron como senadores a sus instituciones en el Congreso Nacional, en una nueva edición de las jornadas organizadas por el legislador pampeano Juan Carlos Marino. Esta vez, participaron 23 escuelas y colegios de las ciudades de Santa Rosa y General Pico, elegidas por sorteo, a las que se sumó una delegación de alumnos del Instituto Parroquial Sagrada Familia de Realicó, localidad que ganara la edición 2016.

“Todos los años redoblamos los esfuerzos junto a mi equipo e intentamos mejorar la experiencia con nuevas ideas y proyectos, los chicos presentan iniciativas muy novedosas, que tranquilamente podrían ser tratadas en el Senado. Incluso ha resultado así con proyectos de jornadas anteriores. Como les dije al darles la bienvenida, ojala alguno de ellos termine recibiendo a otros jóvenes como legislador, sería un verdadero orgullo” señaló Marino.

En esta ocasión participaron por Santa Rosa el Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa, el Colegio Santo Tomás, el Colegio Secundario Barrio Aeropuerto, el Colegio Secundario Capitán General José de San Martín, el Colegio Secundario Ciudad de Santa Rosa, el Colegio Secundario General Manuel Belgrano, el Colegio Secundario Presidente Arturo Umberto Illia, el Instituto María Auxiliadora, el Domingo Savio, la Escuela Agrotécnica Santa Rosa, el Colegio Secundario Juan Paula Manso y el Colegio Secundario Marcelino Catrón. En representación de General Pico estuvieron el Colegio Ciudad de General Pico, el Colegio Secundario Educadores Pampeanos, el Colegio Secundario Los Ranqueles, la E.P.E.T. Nº 2, la Escuela Nuestra Señora del Luján, el Instituto Nuestra Señora, República del Salvador, el Santa Inés, el Virginia Galletti de Amela, el Colegio Secundario Los Caldenes y la E.P.E.T. Nº 3, mientras que por la norteña localidad de Realicó fueron parte jóvenes del mencionado Instituto Parroquial Sagrada Familia.

Consultado por el valor de actividades de este tipo, Marino recalcó que “no todos los chicos conocen Buenos Aires y la oportunidad de visitar el Congreso y ser momentáneamente parte del Poder Legislativo, sus procesos y su funcionamiento, de un modo muy similar a la realidad, es una experiencia única. Vimos jóvenes muy preparados, contentos y con ganas de participar. Siempre les digo lo mismo, no importa si es en política, en tal o cual partido, si es en un club o en una ONG, lo importante es participar, es la única manera de lograr cambiar las cosas que no nos gustan. Ese es el mensaje que queremos inculcarles, una pequeña contribución a su formación que complemente el gran trabajo que hacen los docentes. Su educación es la inversión más importante que podemos realizar pensando en el futuro de nuestra provincia.”

Las delegaciones llegaron a Buenos Aires el día jueves por la mañana y fueron recibidos en el Salón Belgrano por Marino y su equipo quienes brindaron una charla sobre el funcionamiento del Senado y la importancia de la participación ciudadana. Luego realizaron una visita guiada por el emblemático edificio del Congreso y una recorrida por sitios históricos hasta Plaza de Mayo. Durante el viernes los chicos vivieron una jornada intensa que se inició con el trabajo y debate en cuatro comisiones que agrupaban, según su temática, los diferentes proyectos que elaboraron junto a sus docentes antes de viajar. Más tarde, esas mismas propuestas se discutieron en el mismísimo recinto de la Cámara Alta, donde los jóvenes senadores presentaron los argumentos que respaldaban los proyectos elevados. A diferencia de las sesiones que suelen transcurrir en ese lugar normalmente, en Senadores por un Día no se vota para aprobar o no los proyectos, sino que se elige una iniciativa ganadora según logre mayores adhesiones. Cada delegación cuenta con un voto y no puede votar su propio proyecto, dado que la idea es alentar el diálogo y la crítica constructiva.

El proyecto que resultó ganador este año fue el presentado por las alumnas de la Escuela Agrotécnica Santa Rosa Sofía Castro, Yanina Hecheverry y Macarena Núñez, que proponía establecer una jornada extendida en las escuelas agrotécnicas. En segundo lugar quedó seleccionada la iniciativa del Instituto María Auxiliadora cuyo objetivo era crear una industria pampeana de alimento balanceado. Finalmente, tras un desempate con la EPET Nº2 (General Pico), los representantes del Colegio Secundario Capitán General José de San Martín se hicieron con el tercer puesto con su propuesta de incorporar la educación emocional a la currícula educativa, cerrando un podio santarroseño.

“La sesión fue muy buena y los chicos defendieron sus proyectos con gran ímpetu, lógicamente que luego ganó el más votado. Esto no quiere decir que los demás proyectos no fueran valiosos, para nada, ha habido un gran nivel general. Es un excelente ejercicio democrático, ellos deben dejar de lado la iniciativa que traen y evaluar las de los demás para elegir la más destacada desde su punto de vista. A su vez, deben ponerse de acuerdo para votar como grupo, cuestión que no es menor. La sensación es de una satisfacción muy grande, por esto no puedo dejar de agradecer a los funcionarios provinciales del Ministerio de Educación que les permitieron a las escuelas participar de la actividad, a los directivos de cada establecimiento, a los docentes y padres que acompañaron a los chicos y, fundamentalmente, a ellos por interesarse y desarrollar un gran papel” finalizó el senador pampeano.