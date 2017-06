Agua del río Quinto: “La idea sería hacer un canal y mandar todo al kilómetro 402”,

El gobernador Carlos Verna, en su visita de ayer a Catriló, donde presidió el acto de entrega de viviendas y de créditos del Ministerio de Desarrollo Territorial, se refirió a distintos temas de actualidad ante la consulta de la prensa.

Cuando fue consultado en referencia a la reunión por el comité de cuenca del río Quinto dijo que “se definió el plan de obras a llevar a cabo. Lo que pasa es que en La Pampa no podemos construir un canal si la provincia de Buenos Aires no nos dice cual es la cota a la que tenemos que llegar con el agua”.

Y agregó: “nosotros (con Schiaretti) pedimos hacer canales provisorios que nos permitan sacar parte del agua y hacer que haya menos hectáreas inundadas”.

En el caso de La Pampa, “la idea sería hacer un canal colector en el límite con Córdoba que reúna los cuatro brazos por donde nos entra agua, y mandar todo al kilómetro 402, donde está el cauce original del río para que de ahí pase a Buenos Aires. Estamos dispuestos a hacer un canal provisorio de tierra aunque no nos den la plata; y luego de tener la cota definitiva, rellenarlo de hormigón”, subrayó.

Grandes obras

Respecto de la necesidad de obras a realizarse en nuestra provincia por parte del Gobierno Nacional, el mandatario señaló que “en el presupuesto nacional hay dos obras que Nación debería financiar y que todavía no ha licitado”.

Luego las detalló: “una de ellas es la segunda etapa de la Obra de los Daneses, que permitiría tener otro embalse a la altura de la ruta 6, (hay uno a la altura de Quemú Quemú) y eso podría contener el agua que actualmente está bajando desde la zona de Ingeniero Luiggi y Embajador Martini que viene por Vértiz, Metileo, General Pico, y llega a través de Villa Mirasol a esos canales, por lo tanto, haría que el agua fluya más rápidamente y haya menos campos inundados”.

Y la otra obra es la segunda etapa del Acueducto del Río Colorado, correspondiente al ramal que va de Santa Rosa a General Pico.