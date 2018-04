“Alvear Corre”: Víctor Toledo en caballeros y Natalia Velázquez en damas los ganadores

Los atletas Víctor Toledo de Santa Rosa y Natalia Velázquez de Trenque Lauquen, fueron los ganadores en la general caballeros y damas, respectivamente, de la prueba atlética “Alvear Corre” que se desarrolló en la mañana de este domingo sobre un circuito de 5 kilómetros trazado sobre calles céntricas de nuestra localidad.

El exitoso evento, que contó con 180 participantes aproximadamente, fue organizado y fiscalizado por “Marathón Eventos”, con el auspicio del municipio alvearense y el apoyo de la Dirección de Deportes de Provincia.

Para destacar la excelente organización. Se entregaron premios a los cinco primeros ubicados, en caballeros y damas, y premios estímulo para atletas y personas con capacidades diferentes que participaron.

ALVEARENSES

Entre los participantes alvearenses, el primer lugar caballeros fue para el juvenil Enzo Elorriaga Bengochea, segundo se ubicó Mauricio Alomar (categoría mayores de 45 años) y tercero Sebastián Sarandón (categoría mayores de 35 años). En cuanto a las damas, el primer puesto fue para Flavia Lescano (categoría mayores), segunda quedó Soledad Bengochea, Soledad (categoría mayores de 40 años) y tercera María Alejandra Oliva (categoría mayores de 40 años)

Posiciones generales

CABALLEROS – General

1) Toledo, Víctor (Santa Rosa) – Mayores

2) Suarez, Diego (Santa Rosa) – Mayores de 35 años

3) Cabrera, Simón (Santa Rosa) – Mayores

4) Soloppi, Juan (Gral Pico) Sub 23

5) Barreto, Walter (Gral Villegas) Mayores de 35 años

6) Barreto, Osvaldo (Gral Villegas) Mayores de 35 años

7) Aguilar Diego (Santa Rosa) Mayores de 35 años

8) Alcántara, Juan Manuel (Santa Rosa) Mayores de 30 años

9) Lucero, Lucas (Caleufú) – Mayores

10) Galli, Emiliano (General Villegas) – Juveniles

11) Fragolini, Alejo (General Villegas) – Juveniles

12 Fernandez, Maximiliano (General Pico) Mayores de 30 años

13) Cedeño, Alberto (Ceballos) Mayores de 40 años

14) Barreto, Mauricio (General Villegas) Mayores de 30 años

15) Acosta, Yoel (Alta Italia) – Juveniles

16) Videla, Fernando Ariel (Santa Rosa) – Mayores de 40 años

17) Muratori, Daniel (General Pico) – Mayores de 40 años

18) Ramírez, Pablo (General Pico) – Mayores de 35 años

19) Campo, José Arturo (Alta Italia) – Mayores

20) Elorriaga Bengochea, Enzo (Intendente Alvear) – Juveniles

21) Vega, Emanuel (General Villegas) – Mayores

22) Gómez, Fabián (General Villegas) – Mayores de 30 años

23) Eduardo, Lucas Ezequiel (Trenque Lauquen) – Mayores

24) Amaya, Alejandro (General Pico) – Mayores de 30 años

25) Román, David (General Villegas) Mayores de 40 años

26) Alomar, Mauricio (Intendente Alvear) – Mayores de 45 años

27) Agüero, Ramón (General Villegas) – Mayores de 45 años

28) Fernandez, José Eduardo (Córdoba) – Mayores de 50 años

29) Lacasa, Giuliano (General Pico) – Sub 23

30) Yman, Mauro (Dorila) – Sub 23

31) Molina, Hugo Oscar (General Pico) – Mayores de 40 años

32) Sarandón, Sebastián (Intendente Alvear) – Mayores de 35 años

33) Trecco, Ricardo (Intendente Alvear) – Mayores de 30 años

34) Cháves, José (General Villegas) – Mayores de 40 años

35) Elorriaga, Horacio Antonio (Intendente Alvear) – Mayores de 45 años

36) Etcheverry, Carlos (General Pico) – Mayores de 35 años

37) Armitano, Sergio Ariel (General Pico) – Mayores de 40 años

38) Castro Lima, Fabio (General Pico) – Mayores de 35 años

39) Salega, Marcos Luis (General Villegas) – Mayores de 50 años

40) Zuchelli, Raúl (Parera) – Mayores de 35 años

41) Oroná, Diego (Intendente Alvear) – Mayores de 35 años

42) Follmez, Sebastián (General Pico) – Mayores de 50 años

43) Deboto, Julio (General Villegas) – Mayores de 55 años

44) Medina, Nicolás (Intendente Alvear) – Sub 23

45) Roque, Gonzalo (Intendente Alvear) – Mayores de 40 años

46) Detito, Roberto (General Pico) – Mayores de 35 años

47) Herrero, Gustavo (Intendente Alvear) – Mayores de 45 años

48) Collazo, Diego (General Pico) – Mayores de 50 años

49) Pino, Franco Gabriel (Intendente Alvear) – Mayores

50) Cuadrado, Federico (Intendente Alvear) -Mayores

51) Gómez, Jonathan (General Pico) – Mayores

52) Martín, Eduardo (Banderaló) – Mayores de 55 años

53) Castaños, Juan (General Villegas) – Mayores de 55 años

54) Gallardo, Gerardo (Dorila) – Mayores de 60 años

55) Digiambatista, Agustín (Intendente Alvear) – Mayores

56) Romo, Francisco (Intendente Alvear) – Mayores de 35 años

57) Demaría, Carlos (Banderaló) – Mayores de 45 años

58) Dellacasa, Pablo (Intendente Alvear) – Mayores

59) De Dann, Santiago (General Pico) – Mayores de 55 años

60) García, Juan Pablo (Intendente Alvear) – Mayores de 35 años

61) Cedeño, Pedro (Ceballos) – Cadetes

62) Baigorria, Wenceslao (Intendente Alvear) – Mayores de 35 años

63) Garzarón, Alberto (Intendente Alvear) – Mayores de 45 años

64) Verna, Carlos (Intendente Alvear) – Mayores de 30 años

65) Furriol, Matías (Intendente Alvear) – Mayores de 30 años

66) Dédola, Pablo (Intendente Alvear) – Mayores de 35 años

67) Villegas Oromí, Agustín (Intendente Alvear) – Mayores de 35 años

68) Demaría, Salvador (Intendente Alvear) – Juveniles

69) Demaría, Néstor (Intendente Alvear) – Mayores de 45 años

70) Fernández, Marcelo (General Pico) – Mayores de 45 años

71) Armitano, Walter Sergio (General Pico) – Mayores de 30 años

72) Casales, Ramiro (Intendente Alvear) – Cadetes

73) Espinel, Martín (Córdoba) – Mayores de 40 años

74) Arruabarrena, Jesús (Bernardo Larroudé) – Sub 23

75) Rinaldoni, David (Buenos Aires) – Mayores de 40 años

76) Schroder, Carlos (Intendente Alvear) – Mayores de 70 años

77) Ullúa, Tomás (General Villegas) – Sub 23

DAMAS – General

1) Velazquez, Natalia (Trenque Lauquen) – Mayores

2) Alfonzo, Macarena (General Pico) – Juveniles

3) Araneo, Pamela (Trenque Lauquen) – Mayores de 35 años

4) Trinak, Susana (Santa Rosa) – Mayores de 40 años

5) Maidana, Yamila (Santa Rosa) – Mayores

6) Ríos, Paola (Santa Rosa) – Mayores de 35 años

7) López, Andrea (General Pico) – Mayores de 40 años

8) Pereyra, Marcela (General Villegas) – Mayores de 40 años

9) Ferreyra, Liliana (General Villegas) – Mayores

10) Lescano, Flavia (Intendente Alvear) – Mayores

11) Regis, Alicia (General Pico) – Mayores de 45 años

12) González, Lorena (General Villegas) – Mayores de 45 años

13) Cornejo, Micaela (General Villegas) – Juveniles

14) Sanchez, Lorena (Santa Rosa) – Mayores de 30 años

15) Paez, María del Carmen (General Villegas) – Mayores de 60 años

16) Suviaga, Juliana (Banderaló) – Menores

17) Trecco, Erica (General Villegas) – Mayores

18) Leguizamon, Laura (General Pico) – Mayores de 45 años

19) Vivalda, Julieta (General Pico) – Mayores

20) Villegas, Martha (General Pico) – Mayores de 50 años

21) Paz, Belén (General Pico) – Mayores de 30 años

22) Giménez, Laura (Dorila) – Mayores de 35 años

23) Bazán, Verónica (General Pico) – Mayores de 40 años

24) Agüero, Ana María (General Pico) – Mayores de 50 años

25) Barceló, Silvia (General Pico) – Mayores de 50 años

26) Alzugaray, María (General Pico) – Mayores de 40 años

27) Figueroa, Yanina Liz (General Villegas) – Mayores

28) Bengochea, Soledad (Intendente Alvear) – Mayores de 40 años

29) Valdez, Verónica (General Pico) – Mayores de 45 años

30) Oliva, María Alejandra (Intendente Alvear) – Mayores de 40 años

31) Stuven, Angeles (Intendente Alvear) – Juveniles

32) Gette, Mariana (Intendente Alvear) – Mayores de 35 años

33) Cerliani, Natalia (Ingeniero Luiggi) – Mayores de 35 años

34) Kuntz, Marcela (General Pico) – Mayores de 40 años

35) Forestello Bonelli, Angela (Banderaló) – Menores

36) Mailhos, Cynthia (Córdoba) – Mayores de 35 años

37) Alfonso, Ana (General Pico) – Mayores de 50 años

38) Pohn, Luciana (General Pico) – Mayores

39) Garzarón, Felicitas (Intendente Alvear) – Juveniles

40) Iglesias, Malena (Intendente Alvear) – Sub 23

41) Martinez, Gabriela Evelina (Córdoba) – Mayores de 50 años

42) Michelli, Catalina (General Pico) – Mayores de 65 años

43) Fortuna, Paulina (Intendente Alvear) – Sub 23

44) Torales, Cecilia (Intendente Alvear)

45) Cabrera, Natalia (Intendente Alvear) – Mayores de 30 años

46) Sarria, Paulina (Intendente Alvear) – Juveniles

47) Fernandez Rosiere, Cecilia (Intendente Alvear) – Mayores de 45 años