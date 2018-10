Alvear FBC bajó a Estudiantil y aprovechó Racing

(Alvear FBC, foto de archivo)

Cerrando la cuarta fecha del torneo Clausura de Liga Pampeana, Alvear FBC como visitante le ganó 3 a 0 a Estudiantil que llegaba como puntero a esta jornada. Y aprovechó el otro castense, Racing Club, para subir a la cima del segundo certamen liguero.

Síntesis de la jornada

Estudiantil 0 – Alvear Fútbol Club 3

Goles: Facundo Petisco -2- y Lucas Di Francisco

Incidencias: Lucas Santucho (A) le contuvo un penal a Juan Perujo.

Arbitro: Franco Morón.

Asistentes: Rodrigo Hernández y Nicolás Aguirre.

Sub 20: ganó Alvear FBC 5 a 1

Cancha: Próspero Jáñez.

Sportivo Independiente 2 – All Boys de Trenel 1

Goles: Nicolás Del Pozzi y Alexis Segarra (SI); Javier Clavero (AB).

Expulsado: José Ortellado (SI).

Arbitro: Emilio Rigal.

Asistentes: Ezequiel Roldán y Cristian Medina.

Sub 20: ganó All Boys 3 a 0

Cancha: Roberto Petit de Meurville

Cultura Integral de Barón 1 – Matienzo de Luiggi 1

Goles: Marcelo Barreña (M); Gabriel Pérez (CI).

Expulsado: Ezequiel Gorordo (CI).

Arbitro: Cristian Ramonda

Asistentes: Andrés Cuello y José Franco.

Sub 20: ganó Matienzo 2 a 0

Cancha: Oscar Avellino Dolce.

Deportivo Argentino 2 – Pico Fútbol Club 1

Goles: Armando Ugarriza (P); Andrés Santos y Paul Corbalán -penal- (DA).

Arbitro: Maximiliano Reinoso.

Asistentes: Ramiro Quiñones y Johan Méndez.

Sub 20: ganó Pico FBC 1 a 0

Cancha: Carlos Sierra.

Costa Brava 0 – Racing de Castex 1

Gol: Esteban Gutiérrez

Expulsados: Kevin Leguizamón (CB), Renzo Frank y Brian Montero (R).

Arbitro: Jorge Fernández.

Asistentes: Mauricio Poblet y Danilo Bal.

Sub 20: ganó Racing 4 a 1

Cancha: Nuevo Pacaembú.

(jugaron miércoles 26)

Sportivo Realicó 2 – Ferro de Pico 1

Goles: Nicolás Camerlinckx (FP); Pablo Barroso y Facundo Gianinetto (SR).

Expulsados: Facundo Gianinetto (SR), Esteban Camerlinckx, Alejo Morales y Patricio Parisi (FP).

Arbitro: Mauricio Navarro.

Asistentes: Osvaldo Gubar y Facundo Herández.

Cancha: Alvear FBC

POSICIONES

Primera división

Racing de Castex 10

Estudiantil de Castex 9

Sportivo Realicó 9

Alvear FBC 8

Sp. Independiente 7

Ferro de Pico 5

Costa Brava 4

Matienzo de Luiggi 4

Dep. Argentino de Quemú 3

Cultura Integral de Barón 3

All Boys de Trenel 2

Pico Fútbol Club 1

Tabla General

Ferro de Pico (*) 31

Racing de Castex 30

Alvear FBC 29

Argentino de Quemú 25

Estudiantil de Castex 23

Costa Brava 20

Sportivo Realicó 19

Cultura Integral de Barón 18

Pico Fútbol Club 14

Sp. Independiente 13

All Boys de Trenel 12

Matienzo de Luiggi 9

(*clasificado al Provincial, ganó Apertura)

Sub 20

Pico Fútbol Club 12

Racing de Castex 9

All Boys de Trenel 9

Ferro de Pico 7

Matienzo de Luiggi 7

Sportivo Realicó (*) 6

Alvear FBC 6

Cultura Integral de Barón 4

Costa Brava 4

Estudiantil de Castex 3

Sp. Independiente 0

Dep. Argentino de Quemú (*) 0

(*tienen partido pendiente)

Quinta fecha

Racing de Castex – Sportivo Realicó

Pico FBC – Costa Brava.

Matienzo de Luiggi – Dep. Argentino

All Boys de Trenel – Cultura Integral.

Alvear FBC – Sp. Independiente.

Ferro de Pico – Estudiantil de Castex.