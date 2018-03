Alvear FBC empató en Aráuz y está en cuartos de final

Alvear FBC, en condición de visitante, empató 2 a 2 con Independiente de Jacinto Aráuz, en el marco de la quinta y anteúltima fecha de la fase inicial del Torneo Provincial de Fútbol “25 años del Provida” y clasificó a cuartos de final, por contar ventaja deportiva ante el equipo que enfrentó hoy, también con Gimnasia de Darregueira, que empató 1 a 1, sobre la hora como visitante ante Racing de Castex. El albo castense se adjudicó la Zona C. Ferro de Pico es otro de los clasificados, en este caso en la Zona A. Cabe recordar que Independiente de Doblas y los dos de Castex habían conseguido esa condición el domingo anterior. Quedan tres para completar los ocho que buscarán el máximo título 2018.

Síntesis de la quinta fecha

ZONA A

(jugaron el sábado)

Ferro de Pico 1 – Atlético Macachín 0

Gol: Federico Vasilchick

Arbitro: Iván Ramonda

Sub 20: ganó Ferro de Pico 2 a 0

Estadio: Ferro de Pico

All Boys de Santa Rosa 3 – Sportivo Independiente 2

Goles: Jeremías Lucero -3- (AB); José Ortellado -penal-, Federico Bertino (SI)

Incidencias: Lautaro Guaraglia (SI) le contuvo un penal a Jeremías Lucero (AB)

Expulsado: Gastón Rosales (AB)

Arbitro: Cristian Rubiano

Sub 20: empataron 2 a 2

Estadio: All Boys de Santa Rosa

POSICIONES

Primera división

Ferro de Pico 12

Atlético Macachín 9

All Boys de Santa Rosa 6

Sp. Independiente 3

Sub 20

Ferro de Pico 15

All Boys 7

Sp. Independiente 5

Atlético Macachín 1

Próxima fecha -sexta-: Sportivo Independiente vs. Ferro de Pico; Atlético Macachín vs. All Boys

ZONA B

Deportivo Rivera 3 – Unión Deportiva Vértiz 3

Goles: Sebastián Fernández, Joaquín Salvi y Joaquín Zángara (DR); Nicolás Ponzio -2- y Fernando Guerra (UDV)

Expulsados: Fernando Guerra y Marcos Pérez (UDV)

Arbitro: César González

Sub 20: ganó Deportivo Rivera 2 a 0

Estadio: Deportivo Rivera

(jugaron el sábado)

Estudiantil 0 – Independiente (Doblas) 1

Gol: Mario Rosales

Expulsados: Alfredo Bonomo y Daniel Gehl (I)

Arbitro: Emilio Rigal

Sub 20: ganó Independiente 2 a 1

Estadio: Estudiantil de Castex

POSICIONES

Primera división

Independiente de Doblas 12

Estudiantil 10

Unión Deportiva Vértiz 4

Deportivo Rivera 2

Sub 20

Deportivo Rivera 11

Independiente de Doblas 10

Unión Deportiva Vértiz 7

Estudiantil 0

Próxima fecha -sexta-: Independiente (Doblas) vs. Deportivo Rivera; Estudiantil vs. Unión Deportiva Vértiz

ZONA C

Racing de Castex 1 – Gimnasia de Darregueira 1

Gol: Esteban Gutiérrez (R), Leandro Melchior -penal- (G)

Arbitro: Marcos Díaz

Sub 20: ganó Racing 2 a 0

Estadio: Racing de Castex

Independiente (Jacinto Aráuz) 2 – Alvear FBC 2

Goles: Julián Martínez, Lisandro Mason -penal- (I); Axel Bertaina y Alan Caser Chavez (AFBC)

Expulsados: Gonzalo Barreto y Eric Bonjour -suplente- (I), Axel Bertaina (A)

Arbitro: Darío Pardo Aguilera

Sub 20: ganó Independiente 5 a 3

Estadio: Independiente de Jacinto Aráuz

POSICIONES

Primera división

Racing de Castex 13

Alvear FBC 7

Independiente de Jacinto Aráuz 4

Gimnasia de Darregueira 4

Sub 20

Racing de Castex 12

Alvear FBC 9

Independiente de Jacinto Aráuz 6

Gimnasia de Darregueira 3

Próxima fecha -sexta-: Alvear FBC vs. Racing de Castex; Gimnasia (Darregueira) vs. Independiente (Jacinto Aráuz)