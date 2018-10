Alvear FBC ganó en Barón y Racing sigue arriba

(Racing goleó en su cancha para seguir puntero)

En el marco de la sexta fecha del torneo Clausura de Liga Pampeana Pampeana, Alvear FBC logró una importante victoria en Colonia Barón por uno a cero. El puntero, Racing de Castex goleó cinco a cero a Pico FBC y el escolta Estudiantil empató cero a cero como visitante ante Sportivo Realicó. A las 20 horas, con el arbitraje de Maximiliano Reinoso, Ferro de Pico venció a Sportivo Independiente.

Cultura Integral 0 – Alvear Fútbol Club 1

Gol: (st.) 43′ Miguel Urreaga (A)

Arbitro: Jorge Fernández

Sub 20: empataron 0 a 0

Estadio: “Oscar Dolce” de Colonia Barón

Racing de Castex 5 – Pico Fútbol Club 0

Goles: (pt) 30′ Isaías Similán. (st.) 13’Gastón Palma, 17′ -p- Hernán Claro -penal-, 25′ Gastón Palma, 35′ Alejo Aman.

Expulsado Matías Ocampo (PFC)

Arbitro: Emilio Rigal

Sub 20: ganó Pico Fútbol Club 1 a 0

Estadio: “Héctor Nervi” de Eduardo Castex

Sportivo Realicó 0 – Estudiantil de Castex 0

Goles: no hubo

Arbitro: Cristian Ramonda

Sub 20: ganó Sportivo Realicó 3 a 1

Estadio: “Parque Rojo” de Realicó

Deportivo Argentino 0 – All Boys de Trenel 2

Goles: (pt) 37′ Javier Cravero, 41′ Mirko Martín

Arbitro: Marcos Díaz

Sub 20: ganó All Boys 4 a 2

Estadio: “Carlos Sierra” de Quemú Quemú

Costa Brava 0 – Matienzo de Luiggi 0

Goles: no hubo

Arbitro: Mauricio Navarro

Sub 20: igualaron 1 a 1

Estadio: “Nuevo Pacaembú” de General Pico

Sportivo Independiente 0 – Ferro de Pico 1

Gol: Esteban Boccardo

Arbitro: Maximiliano Reinoso

Sub 20: ganó Ferro de Pico 2 a 1

Estadio: “Don Roberto Petit de Meurville” de General Pico

POSICIONES

Primera división

Racing de Castex 16

Estudiantil de Castex 13

Alvear Fútbol Club 12

Sportivo Realicó 10

Sportivo Independiente 8

Matienzo de Luiggi 8

All Boys de Trenel 8

Ferro de Pico 8

Costa Brava 6

Cultura Integral 3

Deportivo Argentino 3

Pico Fútbol Club 2

Tabla General

Racing de Castex 36

Ferro de Pico (*) 34

Alvear Fútbol Club 33

Estudiantil de Castex 27

Deportivo Argentino 25

Costa Brava 22

Sportivo Realicó 20

Cultura Integral 18

All Boys de Trenel 18

Pico Fútbol Club 15

Sportivo Independiente 14

Matienzo de Luiggi 13

(Los seis primeros clasifican al Provincial. *clasificado ganó Apertura)

Sub 20

Pico Fútbol Club 18

All Boys de Trenel 13

Sportivo Realicó (*) 12

Matienzo de Luiggi 11

Alvear Fútbol Club 10

Ferro de Pico 10

Racing de Castex 9

Estudiantil de Castex 6

Costa Brava 5

Cultura Integral 5

Deportivo Argentino (*) 0

Sportivo Independiente 0

Próxima fecha:

Matienzo de Luiggi – Racing de Castex

Estudiantil de Castex – Sportivo Independiente

Pico Fútbol Club – Sportivo Realicó

All Boys de Trenel – Costa Brava

Alvear Fútbol Club – Deportivo Argentino

Ferro de Pico – Cultura Integral de Barón

GOLEADORES

Hernán Claro (Racing de Castex) 16

Iván Schanck (Ferro de Pico) 10

Silvio Suzan (Matienzo) 10

Federico Vasilchick (Ferro de Pico) 8

Gabriel Pérez (Cultura Integral) 8

Walter Girón (Pico Fútbol Club) 7

Facundo Petisco (Alvear Fútbol) 7