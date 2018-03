Alvear FBC golea en casa

(El equipo de Alvear FBC que entró a jugar ante Gimnasia de Darregueira -ampliaremos con galería de fotos)

En el arranque de la cuarta fecha del Torneo Provincial de Fútbol, “25 años del Pro Vida”, Alvear FBC goleó 4 a 1 a Gimnasia de Darreguerira, con dos goles de Mario Cáceres en el primer cuarto de hora, Brian Caser y Axel Bertaina en el complemento. Descontó Edgar Scalco para la visita. El encuentro se jugó en el estadio del elenco de nuestra localidad, con el arbitraje de Maximiliano Reinoso. Con este resultado el “azul” suma seis unidades en la Zona C, liderada por Racing de Castex (9) que mañana visita a Independiente de Jacinto Aráuz (3).

SUB 20: En la categoría Sub 20, se impuso el juvenil alvearense por dos a cero, con goles de Agustín Toselli y Francisco Pinedo y lidera el grupo.

El resto de los partidos va mañana domingo.

Síntesis del partido

Alvear FBC 4 – Gimnasia y Esgrima de Darregueira 1

Goles: (pt) 5′ y 9′ Mario Cáceres (AFBC); 13′ Edgar Scalco (GD). (st) 40′ Brian Cáser Chavez (AFBC), 46′ Axel Bertaina (AFBC)

Expulsados: Adrián Ugarriza (AFBC) y Edgar Scalco (GD)

Arbitro: Maximiliano Reinoso

Asistentes: Rodrigo Hernández, Cristian Medina y Germán Vargas

Sub 20: ganó Alvear FBC 2 a 0

(goles de Agustín Toselli y Francisco Pinedo)

Estadio: Alvear FBC

ALINEACIONES

Alvear FBC: Carlos Santucho, Manuel Cabral, Tomás Viangule, Miguel Urreaga, Adrián Ugarriza, Kevin Fernández, Axel Bertaina, César Morete (Maximiliano Morales), Juan Leguizamón (Brian Caser), Mario Cáceres (Alan Caser) y Francisco Conchez. DT. Julio

César Gómez.

Gimnasia de Darregueira: Fermín Greco, Sebastián Kissner, Emiliano Rueda, Emanuel Ibarguren, Andrés Bechara (Juan Stickar), Leandro Melchior, Germán Durán, Facundo Gesuiti, Juan Abdo Schwindt, Edgar Scalco y José Abdo Schwindt (Iván Hollman). DT.

Fernando Lucas.

Para mañana

ZONA A

(18 horas)

All Boys de Santa Rosa – Ferro de Pico

Goles:

Arbitro: Paolo Macchi

Asistentes: Cristian Rambur, Marco Muñíz y Matías Muñoz

Sub 20:

Estadio: Ramón Turnes

(18 horas)

Sportivo Independiente – Atlético Macachín

Goles:

Arbitro: Marcelo Aredondo

Asistentes: Ezequiel Della Croce, Alexander Orueta y Ángel Ponce)

Sub 20:

Estadio: Roberto Petit de Meurville

POSICIONES

Primera división

Ferro de Pico 6

Atlético Macachín 6

All Boys 3

Sp. Independiente 3

Sub 20

Ferro de Pico 9

All Boys (*) 3

Atlético Macachín 1

Sp. Independiente (*) 1

(*tienen partido pendiente)

Próxima fecha -quinta-: Ferro de Pico vs. Atlético Macachín; All Boys vs. Sportivo Independiente

ZONA B

(17 horas)

Estudiantil – Deportivo Rivera

Goles:

Arbitros: Franco Morón

Asistentes: Andrés Cuello, Eluney Ruíz y Maximiliano Merchán

Sub 20:

Estadio: Próspero Jáñez

(17 horas)

Independiente Doblas – Unión Dep. Vértiz

Goles:

Arbitro: Darío Pardo Aguilera

Asistentes: Lucas Villalva, Marco Abraham y Sahir Salomón

Sub 20:

Estadio: Enrique Francisco Parodi

POSICIONES

Primera división

Estudiantil 7

Independiente de Doblas 6

Unión Deportiva Vértiz 3

Deportivo Rivera 1

Sub 20

Independiente de Doblas 7

Deportivo Rivera 5

Unión Deportiva Vértiz 4

Estudiantil 0

Próxima fecha -quinta-: Deportivo Rivera vs. Unión Deportiva Vértiz; Estudiantil vs. Independiente de Doblas

ZONA C

(20 horas

Independiente Jacinto Aráuz – Racing de Castex

Goles:

Arbitro: Cristian Rubiano

Asistentes: Martín Ríos, Ariel Fuentes y Luis Galván

Sub 20:

Estadio: Lido Malán

POSICIONES

Primera división

Racing de Castex 9

Alvear FBC (*) 6

Independiente de Jacinto Aráuz 3

Gimnasia de Darregueira (*) 3

(* tienen un partido más)

Sub 20

Alvear FBC (*) 9

Racing de Castex 6

Independiente de Jacinto Aráuz 3

Gimnasia de Darregueira (*) 3

(* tienen un partido más)

Próxima fecha -quinta-: Racing de Castex – Gimnasia (D) Independiente (Arauz) – Alvear FBC