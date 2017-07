Alvear FBC y el “Lobo” de Larroudé ganaron en el arranque

(Alvear FBC ganó en Eduardo Castex)

Comenzó el torneo Apertura de Liga Pampeana de Fútbol. El actual campéon liguero, Alvear FBC venció 3 a 2, en condición de visitante, a Estudiantil de Castex. También ganaron Sportivo Independiente, Racing de Castex y Larroudé FBC.

Síntesis de la primera fecha

Estudiantil 2 – Alvear FBC 3

Goles: Kevin Chaves, Daniel Galván (CE); Javier Vidales Sosa, Axel Bertaina, Darío Rivadero (AFBC)

Expulsado: Lucas Santucho (AF)

Árbitro: Franco Morón

Asistentes: Leonardo Sosa y Leonardo Caimari

Estadio: Próspero Jáñez

Matienzo 0 – Larroudé FBC 1

Gol: Franco Talone

Árbitro: Maximiliano Reinoso

Asistentes: Yesica Correa y Ariel Aredondo

Estadio: Ingeniero Luiggi

Pico FBC 1 – Ferro de Pico 1

Goles: Federico Melado (PBC); Lautaro Parisi (FCO)

Árbitros: Iván Ramonda

Asistentes: Marcelo Pardo y Rodrigo Hernández

Estadio: Olímpico

Costa Brava 0 – Sp. Independiente 1

Gol: José Ortellado

Expulsados: Eric Rosas (CB); Santiago Martínez (CSI)

Árbitros: Mauricio Navarro

Asistentes: Jorge Santillán y Facundo Gamboa

Estadio: Nuevo Pacaembú

Deportivo Argentino 1 – Racing Club 2

Goles: Brian Caser Chaves, Alan Caser Chaves (RC); Facundo Naab (DA)

Árbitro: Jorge Mendoza

Asistentes: Mauricio Poblet y Nicolás Peña López

Estadio: Carlos Sierra

Unión Dep. Vértiz 2 – Agrario Argentino 2

Goles: Fernando Muñoz -2- (AA); Rodrigo Vizcarra, Sebastián Genaro (UDV)

Árbitro: Marcos Díaz

Asistentes: Juan Figueroa y Alexander Orueta

Estadio: Municipal

POSICIONES

Alvear FBC 3

Racing Club 3

Sp. Independiente 3

Larroudé FBC 3

Unión Dep. Vértiz 1

Agrario Argentino 1

Pico FBC 1

Ferro de Pico 1

Costa Brava 0

Matienzo 0

Deportivo Argentino 0

Estudiantil 0

Segunda fecha: Unión Deportiva Vértiz vs. Matienzo; Agrario Argentino vs. Deportivo Argentino; Racing Club vs. Costa Brava; Sp. Independiente vs. Pico FBC; Ferro de Pico vs. Estudiantil; Alvear FBC vs. Larroudé FBC.