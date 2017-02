Alvear FBC recibe a Racing en el arranque del Provincial 2017

(Alvear FBC, último campeón provincial)

Anoche, en el Microcine Teatro Pico de la ciudad vecina, se llevó a cabo el sorteo del Torneo Provincial de Fútbol 2017. El equipo de nuestra localidad, Alvear FBC -último campeón- integra el Grupo 2 con Racing de Castex, General Belgrano de Santa Rosa e Independiente de Doblas y en la primera fecha a jugarse el domingo 12 de febrero recibe en su estadio al elenco castense.

En el sorteo se establecieron las tres zonas, dos tienen como cabezas de serie a los dos campeones de liga: Alvear FBC y All Boys de Santa Rosa, y la tercera zona compartida entre los subcampeones: Independiente de Pico e Independiente de Arauz

El acto comenzó pasadas las 20.15 horas y se contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, del subsecretario de Deportes, Fernando Sánchez, autoridades de las ligas Pampeana y Cultural, de clubes participantes y demás.

Se entregaron reconocimientos a Daniel Salazar por ser el máximo goleador histórico del certamen, a Costa Brava por ser el primer campeón y a All Boys por ser el conjunto que más veces participó.

GRUPOS

Grupo 1: Estudiantil de Castex, Agrario Argentino de Parera, All Boys de Santa Rosa y Pampero de Guatraché.

Grupo 2: Alvear FBC, Racing Club de Eduardo Castex, General Belgrano de Santa Rosa e Independiente de Doblas.

Grupo 3: Ferro de Pico, Sportivo Independiente (Gral. Pico), Sportivo Cochicó de Victorica e Independiente de Jacinto Arauz.

FIXTURE

Primera fecha

GRUPO 1

Pampero de Guatraché vs All Boys de Santa Rosa

Estudiantil de Castex vs Agrario de Parera

GRUPO 2

Independiente de Doblas vs Belgrano de Santa Rosa

Alvear Fútbol Club vs Racing Club de Castex

GRUPO 3

Independiente de J. Arauz vs Cochicó de Victorica

Ferro de Pico vs Sportivo Independiente de Pico

Segunda fecha

GRUPO 1

Agrario de Parera vs Pampero de Guatraché

All Boys de Santa Rosa vs Estudiantil de Castex

GRUPO 2

Racing Club de Castex vs Independiente de Doblas

Belgrano de Santa Rosa vs Alvear Fútbol Club

GRUPO 3

Sportivo Independiente vs Independiente de J. Arauz

Cochicó de Victorica vs Ferro de Pico

Tercera fecha

GRUPO 1

Pampero de Guatraché vs Estudiantil de Castex

Agrario de Parera vs All Boys de Santa Rosa

GRUPO 2

Independiente de Doblas vs Alvear Fútbol Club

Racing Club de Castex vs Belgrano de Santa Rosa

GRUPO 3

Independiente de J. Arauz vs Ferro de Pico

Sportivo Independiente vs Cochicó de Victorica

Cuarta fecha

GRUPO 1

Estudiantil de Castex vs Pampero de Guatraché

All Boys de Santa Rosa vs Agrario de Parera

GRUPO 2

Alvear Fútbol Club vs Independiente de Doblas

Belgrano de Santa Rosa vs Racing Club de Castex

GRUPO 3

Ferro de Pico vs Independiente de J. Arauz

Cochicó de Victorica vs Sportivo Independiente

Quinta fecha

GRUPO 1

Pampero de Guatraché vs Agrario de Parera

Estudiantil de Castex vs All Boys de Santa Rosa

GRUPO 2

Independiente de Doblas vs Racing Club de Castex

Alvear Fútbol Club vs Belgrano de Santa Rosa

GRUPO 3

Independiente de J. Arauz vs Sportivo Independiente

Ferro de Pico vs Cochicó de Victorica

Sexta fecha

GRUPO 1

All Boys de Santa Rosa vs Pampero de Guatraché

Agrario de Parera vs Estudiantil de Castex

GRUPO 2

Belgrano de Santa Rosa vs Independiente de Doblas

Racing Club de Castex vs Alvear Fútbol Club

GRUPO 3

Cochicó de Victorica vs Independiente de J. Arauz

Sportivo Independiente vs. Ferro de Pico