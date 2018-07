Alvear FBC recupera terreno

(El primer gol de Alvear FBC, a cargo de Lucas Monzón -4-)

En el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura de Liga Pampeana, Alvear FBC, en su cancha, venció dos a cero a Estudiantil de Castex y se ubicó como escolta, a cinco puntos de los líderes Ferro de Pico y Deportivo Argentino de Quemú Quemú que esta tarde volvieron a ganar.

1 of 16

Síntesis de la jornada

Alvear FBC 2 – Estudiantil 0

Goles: Lucas Monzón y Axel Bertaina

Árbitro: Emilio Rigal

Asistentes: Yesica Correa y Marcos Fernández

Sub 20: ganó Alvear FBC 4 a 1

Estadio: Alvear FBC

Ferro de Pico 2 – Sportivo Realicó 1

Goles: Iván Schanck y Federico Vasilchick (FP); Alex Andurand (SR)

Expulsados: Santiago Lucero (SR), Marcos Quiroz (FP)

Árbitro: Mauricio Navarro

Asistentes: Flavio Mendoza y Emanuel Hallú

Sub 20: ganó Sportivo Realicó 1 a 0

Estadio: Roberto Petit de Meurville

All Boys de Trenel 2 – Sportivo Independiente 0

Goles: Lucas Madera y Sebastián Díaz

Incidencias: Sebastián Díaz (AB) marró un penal

Expulsados: Franco Bertino y Hugo Peralta (SI), Sebastián Díaz (AB)

Árbitros: Marcelo Aredondo

Asistentes: Ezequiel Della Croce y Ramiro Quiñones

Sub 20: ganó All Boys 2 a 0

Estadio: José Gago de Trenel

Matienzo de Luiggi 1 – Cultura Integral de Barón 1

Goles: Ian Cervantes (CI), Silvio Suzan -penal- (M)

Expulsado: Kevin Cañete (CI)

Árbitro: Jorge Fernández

Asistentes: Pedro Castillo y Matías Penesi

Sub 20: ganó Matienzo 1 a 0

Estadio: Ingeniero Luiggi

Pico FBC 1 – Deportivo Argentino de Quemú 2

Goles: Fernando Muñoz y Kevin Méndez (DA), Matías Herrero en contra (P)

Árbitro: Cristian Ramonda

Asistentes: Andrés Cuello y Nicolás Aguirre

Sub 20: ganó Pico FBC 3 a 1

Estadio: Olímpico de Pico FBC

Racing de Castex 1 – Costa Brava 0

Gol: Iván Reinoso en contra

Árbitro: Iván Ramonda

Asistentes: Gustavo Núñez y Facundo Núñez

Sub 20: ganó Costa Brava 4 a 1

Estadio: Héctor Nervi de Castex

POSICIONES

Primera división

Ferro de Pico 12

Dep. Argentino de Quemú 12

Alvear FBC 7

Sp. Independiente 5

Estudiantil de Castex 5

Pico Fútbol Club 5

Cultura Integral de Barón 5

Racing de Castex 4

All Boys de Trenel 4

Costa Brava 2

Matienzo de Luiggi 2

Sportivo Realicó 1

Sub 20

Costa Brava 10

Pico Fútbol Club 10

Sportivo Realicó 8

Racing de Castex 7

All Boys de Trenel 7

Matienzo de Luiggi 7

Alvear FBC 6

Ferro de Pico 5

Estudiantil de Castex 4

Sportivo Independiente 1

Dep. Argentino de Quemú 0

Cultura Integral de Barón 0

Quinta fecha:

Sportivo Realicó vs Racing de Castex

Costa Brava vs Pico FBC

Deportivo Argentino vs Matienzo

Cultura Integral vs All Boys de Trenel

Sp. Independiente vs Alvear FBC

Estudiantil de Castex vs Ferro de Pico