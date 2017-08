Antonieta: “en 15 minutos cayeron 25 milímetros y colapsó todo”

El presidente de la Comisión de Fomento de Sarah, Carlos Antonieta, brindó detalles de las lluvias y el granizo caído este lunes.

“Desde que yo estoy no tengo noción de que haya pasado algo así, han pasado tormentas fuertes pero no de esta manera. Esto comenzó a las 13.15 y finalizó a las 13.30. Tuvimos 10 o 15 minutos con lluvia a balde, granizo y piedra; dónde cayeron 25 milímetros, es muchísimo para el tiempo que llovió”, sostuvo Antonieta en diálogo con el programa “Aunque parezca tarde”, de Radio Noticias.

En ese contexto, el jefe comunal agregó: “Se colapsó todo, las calles y los techos no dieron abasto, todo se llenó de agua. Fue tan de golpe que el pueblo quedó en una niebla total, con el mismo vapor de la pierda no se veía a 30 metros”.

“Nos agarró en un momento con todos los problemas por las inundaciones, si bien en el pueblo tenemos un buen desagüe, en cuatro cuadras se rebalsó todo. Mi casa era un mar de agua y estuvimos trabajando con secador y baldes. Lo bueno es que no fue algo tan grave como para asustarse”, contó.

Por otro lado, indicó que “con lo que tenemos a mano estamos bien, pero el tiempo no nos ayuda para resolver el problema de la gente. Cuando querés dar una mano, en este momento tenés que dar las dos porque se complica todo”, continuó. (Fuente: La Arena)