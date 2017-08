Apoyos a la candidatura de Solana

Un partido político apoyó la precandidatura de Luis Solana para diputado nacional por el Frente Progresista. El PTP, cuyos referentes son el sindicalista de ATE Ricardo Araujo (foto), el médico Eduardo Marquesoni y Rafael Guardia, entre otros, indicó que “en La Pampa somos parte de los esfuerzos por la unidad del campo popular. En ese sentido, llamamos a los trabajadores, los campesinos, los originarios, las mujeres, la juventud y demás sectores populares a votar la lista del Partido Socialista dentro del Frente Progresista Pampeano, encabezada por el diputado provincial Luis Solana”.

El legislador socialista compite con Juan Carlos Passo, del GEN, en las primarias del 13 de agosto.

El PTP indicó que “el gobierno de Macri asumió con la intención de descargar la herencia kirchnerista con un brutal ajuste sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo. Durante este año y medio de gobierno es claro quiénes son los ganadores de la política macrista y quiénes son los que pierden, día a día, los derechos conquistados en décadas de lucha”.

“Ahora bien, ¿qué está en juego en estas elecciones? Desde el PTP entendemos que Macri quiere fortalecerse para ir a fondo con el ajuste, la entrega y la represión. Su gobierno de ricos para ricos es el principal responsable del hambre en los barrios populares donde se come una vez al día, de crear 1.500.000 nuevos pobres. Del aumento de la desocupación”, expresó el comunicado.

“Macri prometió una “lluvia” de dólares que no llegó. En el exterior lo reciben bien, lo palmean, y le exigen que vaya a fondo en el ajuste y la entrega: para eso necesita Macri ganar las elecciones”, indicaron.

El PTP expresó que “nuestra provincia no es ajena a los efectos de esta política. La crisis que golpea a los pequeños y medianos productores del campo se suma a los incendios e inundaciones que arrasaron millones de hectáreas y significaron la pérdida de miles de animales. Frente a uno de los peores desastres de nuestra historia, la respuesta del gobierno nacional y el provincial fue absolutamente insuficiente”.