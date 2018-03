Arrancó Copa Liga Pampeana. Ferro de Alvear ganó de visitante

(Emanuel Toro hizo los dos goles de Ferro de Alvear)

Comenzó esta tarde el Torneo “Copa Liga Pampeana” y por la Zona A, Ferro de Alvear con dos goles de Emanuel Toro venció dos a cero como visitante a Pico FBC. En el otro partido por este grupo empataron en Colonia Barón, 3 a 3, Cultura Integral y Cultural Argentino.

Síntesis de la jornada

ZONA A

Pico FBC 0 – Ferro de Alvear 2

Goles: Emanuel Toro -2-

Expulsado: Juan Vicente (FA)

Arbitro: Yésica Correa

Sub 20: ganó Ferro de Alvear 2 a 1

Estadio: “Emiliano Luis Cayre” de Pico FBC

Cultura Integral 3 – Cultural Argentino 3

Goles: Kevin Cañete -2- y Gabriel Perez (CI); Ricardo Romero, Alejandro Sánchez y Lucas Balda (CA)

Arbitro: Emilio Rigal

Sub 20: ganó Cultura Integral 2 a 0

Estadio: “Carlos Dolce” de Colonia Barón

POSICIONES

Primera división

Ferro de Alvear 3

Cultura Integral 1

Cultural Argentino 1

Pico FBC 0

Sub 20

Cultura Integral 3

Ferro de Alvear 3

Cultural Argentino 0

Pico FBC 0

ZONA B

Juventud Regional 0 – Deportivo Argentino 1

Gol: Eric Galeano

Expulsados: Franco Vázquez y Cristian Vázquez (JR)

Arbitro: Matías Funes

Sub 20: ganó Juventud Regional 2 a 1

Estadio: Juventud Regional de Miguel Cané

Lonquimay Club 2 – Atlético Catriló 2

Goles: Miguel Eberts y Michel Miranda (LC), José Mángaro (AC)

Arbitro: Cristian Reinoso

Sub 20: ganó Atlético Catriló 4 a 2

Estadio: Lonquimay Club

POSICIONES

Primera división

Deportivo Argentino 3

Atlético Catriló 1

Lonquimay Club 1

Juventud Regional 0

Sub 20

Atlético Catriló 3

Juventud Regional 3

Deportivo Argentino 0

Lonquimay Club 0

ZONA C

Caleufú FBC 2 – Rivadavia de Arata 1

Goles: Adrián Estrada y Leandro Grosso (C) Kevin Díaz -penal- (R)

Arbitro: Jorge Fernández

Sub 20: ganó Rivadavia de Arata 2 a 0

Estadio: Caleufú FBC

All Boys de Trenel 1 – Deportivo Ranqueles 0

Gol: Emiliano Bruno

Arbitro: Néstor Bajo

Sub 20: ganó All Boys de Trenel 5 a 1

Estadio: “José Gago” de Trenel

POSICIONES

Primera división

Caleufú Fútbol Club 3

All Boys de Trenel 3

Deportivo Ranqueles 0

Rivadavia de Arata 0

Sub 20

All Boys de Trenel 3

Rivadavia de Arata 3

Caleufú Fútbol Club 0

Deportivo Ranqueles 0

ZONA D

Jorge Newbery 1 – Ferro de Realicó 1

Goles: Gastón Argüello (JN); Guillermo Altamirano (FR)

Arbitro: Marcos Díaz

Sub 20: empataron 1 a 1

Estadio: Jorge Newbery de Rancul

Sportivo Realicó 2 – Agrario de Parera 0

Goles: Ignacio Rivero y Neri Cornejo

Arbitro: Emanuel Gómez

Sub 20: ganó Sportivo 4 a 0

POSICIONES

Primera división

Sportivo Realicó 3

Ferro de Realicó 1

Jorge Newbery de Rancul 1

Agrario de Parera 0

Sub 20

Sportivo Realicó 3

Ferro de Realicó 1

Jorge Newbery de Rancul 1

Agrario de Parera 0