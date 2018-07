Arriba todo igual

(foto: gentileza Crónicas Deportivas)

Por la quinta fecha del torneo oficial de primera división de Liga Pampeana de Fútbol ganaron los dos punteros, Ferro de Pico y Deportivo Argentino de Quemú Quemú. También sumó de a tres el escolta, Alvear FBC.

Síntesis de la jornada

Sp Independiente 0 – Alvear FBC 5

Goles: Axel Bertaina, Lucas Monzón, Tobías Barrios y Facundo Petisco -2-

Arbitro: Iván Ramonda.

Asistentes: Ezequiel Roldán y Eluney Ruiz.

Sub 20: empataron 1 a 1

Cancha: Roberto Petit de Meurville

Sportivo Realicó 1 – Racing de Castex 3

Goles: Lucas Solari (SR); Gastón Palma -2- e Isaías Similán (RC)

Expulsados: Eduardo Blanco (SR) y Santiago Gerardo (RC)

Arbitro: Franco Morón.

Asistentes: Ezequiel Della Croce y Joan Méndez.

Sub 20: ganó Sportivo Realicó 2 a 1

Cancha: Parque Rojo.

Costas Brava 5 – Pico FBC 0

Goles: Facundo Pildain, Juan Pablo Varona, Alan Torrisi,

José Cabañez y Kevin Leguizamón

Expulsado: Emanuel Hollman (PFC).

Incidencias: Martín Del Pópolo le atajó un penal a Facundo

Montero (PFC).

Arbitro: Marcos Díaz.

Asistentes: Duberli Aredondo y Walter Ayala.

Sub 20: ganó Pico FBC 1 a 0

Cancha: Nuevo Pacaembú

Deportivo Argentino 3 – Matienzo 0

Goles: Augusto Bastida, Fernando Muñoz y Esteban Farías -penal-

Incidencias: Claudio Muratori le ataja un penal a Brian Machín (M).

Arbitro: Mauricio Navarro.

Asistentes: Osvaldo Gubar y Daniel Moreira.

Sub 20: empataron 0 a 0

Cancha: Carlos Sierra.

Cultura Integral 2 – All Boys de Trenel 0

Goles: Santiago Hollman e Ián Cervantes

Expulsado: Emilio Ponce (CI).

Arbitro: Emilio Rigal.

Asistentes: Marcelo Pardo y Alexander Orueta.

Sub 20: ganó All Boys 5 a 0

Cancha: Oscar Avellino Dolce.

Estudiantil 0 – Ferro de Pico 2

Goles: Lautaro Ibarra e Iván Schanck

Incidencias: Nicolás Bellendier le atajó un penal a Guido Vázquez (E).

Arbitro: Jorge Fernández.

Asistentes: Pablo Castillo y Matías Penessi.

Sub 20: ganó Ferro de Pico 4 a 3

Cancha: Próspero Jañez.

POSICIONES

Primera división

Ferro de Pico 15

Argentino de Quemú 15

Alvear FBC 10

Cultura Integral de Barón 8

Racing de Castex 7

Costa Brava 5

Sp. Independiente 5

Estudiantil de Castex 5

Pico Fútbol Club 5

All Boys de Trenel 4

Matienzo de Luiggi 2

Sportivo Realicó 1

Sub 20

Pico FBC 13

Sportivo Realicó 11

All Boys de Trenel 10

Costa Brava 10

Ferro de Pico 8

Matienzo de Luiggi 8

Racing de Castex 7

Alvear FBC 7

Estudiantil de Castex 4

Sportivo Independiente 2

Dep. Argentino de Quemú 1

Cultura Integral de Colonia Barón 0

Próxima fecha

Estudiantil de Castex – Sportivo Realicó.

Ferro de Pico – Sportivo Independiente.

Alvear FBC – Cultura Integral de Barón.

All Boys de Trenel – Deportivo Argentino.

Matienzo de Luiggi – Costa Brava.

Pico FBC Racing de Castex.