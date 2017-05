Asumió Santiago Palacio

En una sencilla ceremonia en el despacho del intendente municipal, se realizó la jura del nuevo secretario de Gobierno, Santiago Palacio.

Al inicio del acto, Francisco Traverso agradeció a todos los presentes por acompañar el sencillo acto, y aprovechó la oportunidad para acercar un panorama de la realidad del municipio y las obras proyectadas en lo inmediato.

Con respecto al nombramiento de Palacio destacó que “la convocatoria a Santiago está basada fundamentalmente en algunos pedidos personales que le hice, por ejemplo la vocación de servicio, el trabajo, la necesidad de adaptarse al equipo de trabajo del municipio y a todo el personal para colaborar, para estar presente… Mi decisión respecto a su nombramiento pasa por eso: su compromiso social en tiempos en que la situación económica y social no es la mejor, necesitamos aún más estar presentes como municipio junto a la comunidad”.

Además, hizo pública una disculpa a los concejales del Partido Justicialista que estaban presentes (Adriana Dalmasso, Susana Molina y Alfredo Gallia) a quienes “les pido disculpas si en alguna oportunidad hubo cierta desinteligencia, algún muy pequeño gesto que haya molestado. Quiero aprovechar este momento para pedirles disculpas públicamente y pedirles también que retomemos el camino del diálogo, la voluntad de trabajar en conjunto, de estar mucho más en contacto. Creo que es importante que en momentos difíciles como los que está atravesando nuestra comunidad, estemos unidos y demos ese mensaje a la sociedad”.

Los concejales justicialistas por su parte le agradecieron estas sentidas palabras.

Crisis hídrica y complicada situación del sector agropecuario

Asimismo, el intendente presentó un panorama de la crítica situación por la que atraviesa toda la zona y la compleja situación que afecta sobre todo a los productores agropecuarios de la localidad. En este sentido afirmó “…estamos atravesando una situación muy complicada para la actividad agropecuaria, el clima no da tregua, sé bien que hay mucha impaciencia, mucha preocupación entre los productores. Por eso quiero pedirles disculpas si no podemos solucionar todos los problemas; pero decirles también que nosotros no tenemos ni capacidad técnica, ni capacidad económica, ni capacidad de decisión respecto de algunas cuestiones porque exceden nuestra injerencia. Quiero pedirles que tengamos una actitud de diálogo, que podamos trabajar en conjunto como lo estamos haciendo con varios productores. La verdad es que se necesita mucha más inversión, además de los fondos que hemos conseguido. Pero estamos dispuestos a darles soluciones en la medida de nuestras posibilidades”.

Inicio de obras

Por otra parte, con respecto a la actualidad de las gestiones realizadas, y ante el reciente anuncio de la llegada de los fondos provenientes de Nación, Traverso indicó que “en cuanto el clima lo permita comenzaremos con la obra de cordones cuneta y badenes en el Plan Terreno Propio I y II. En el día de ayer se firmó el contrato con la empresa de Juan Evaristo Lascalea, luego de la aprobación de la ordenanza del Concejo Deliberante por unanimidad”.

“Esto significa dar planificación a un sector de la localidad que sufre las consecuencias de las lluvias, es un suelo muy complicado para trabajar y es fundamental que organicemos el escurrimiento del agua. Además va a significar durante varios meses, la generación de mano de obra en una obra pública importante; estamos hablando de una inversión de $5.350.000 pesos que van a beneficiar a esos vecinos pero también van a generar trabajo en la comunidad”.

A la par de eso, el ejecutivo solicitó al Concejo Deliberante una ordenanza que permita al municipio acceder a la línea de créditos propuesta por el Gobierno provincial a través del Banco de La Pampa, para la renovación de gran parte del parque automotor.

“La idea es comprar dos palas hidráulica, una que sea más grande que las que tenemos, también comprar dos camiones y una camioneta que nos permita seguir recorriendo y trabajando en la red terciaria”.

Finalmente hizo mención a todas las gestiones que está realizando el municipio en cuanto a los proyectos presentados (terminal de ómnibus, recuperación de asfalto, etc) y remarcó nuevamente la apertura al diálogo permanente con todos los sectores, todas las autoridades y todas las instituciones.

Luego del momento de la jura, Santiago Palacio hizo uso de la palabra, destacó su voluntad de trabajar responsablemente y con compromiso social para estar a la altura de las circunstancias y agregó que “quiero decirle a todo el pueblo de Intendente Alvear que los pilares que me van a guiar en esta gestión, y que van a encontrar en mi función el diálogo permanente y la honestidad con que me he conducido durante toda mi vida”. (Asunción Romero – Prensa Municipal)