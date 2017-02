ATE alertó sobre la estabilidad laboral de trabajadores precarizados

Mediante un comunicado de prensa, la Asociación de Trabajadores del Estado alertó sobre la estabilidad laboral de trabajadores y trabajadoras monotributistas que no fue ingresado con la ley 2871.

Según indicaron desde el gremio hay escuelas que se quedarían sin porteros y trabajadores sin empleo.

“En la ultimas semanas personal de varias localidades que reviste en escuelas y otras reparticiones provinciales fueron notificados que dejarán de desempeñarse en dichas reparticiones y que deberán presentarse en los municipios, que a partir de ahora deberán absorberlos”, indicaron.

Blanca Oyarzun, secretaria gremial de ATE denunció esta situación y manifestó la “preocupación por la posible perdida de empleo de estos compañeros”. En algunos casos los municipios se niegan a absorberlos alegando que no tienen recursos y que provincia no envía los fondos.

“Nos han llamado compañeros de varias localidades para decirnos que los monotributistas que revisten en provincia fueron asignados a las municipalidades pero en algunos casos los municipios no tienen los recursos para poder pagar de salarios y en otros no los quieren absorber”, manifestó Oyarzún. “Es una situación desesperante para estos compañeros que tienen el temor de perder el trabajo”, continuó.

Desde ATE consideraron preocupante esta situación porque estiman que “no son hechos aislados sino que son decenas los compañeros y compañeras que verán peligrar su puesto de trabajo”. “Están mostrando otra cara del ajuste y siempre se quiere afectar a los trabajadores más débiles, que son los precarizados”, manifestaron desde el gremio.