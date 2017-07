“Avanzar en cuidar a las madres, es proteger el futuro de los niños”

“El incumplimiento del pago de la cuota alimentaria de los padres separados constituye tal vez uno de los grandes problemas sociales de la Argentina” aseguró Juan Carlos Passo.

El ex senador nacional, explico que el compromiso de su espacio, esta en poder darle una salida legislativa para favorecer a las madres solas con problemas en las cuotas alimentarias, en esa linea explicó: “Los tribunales de familia están desbordados de estos casos muchos de ellos llevan años esperando resolución”.

“Las estadísticas marcan que de cada 10 padres distanciado de su familia solo 3 cumplen de manera correcta con su responsabilidad. Esto no es solo un problema económico en la vida del niño, sino que genera efectos contraproducentes en su presente y su futuro”.

En relación a los padres, explicó: “Muchos padres seguramente tienen problemas vinculados a su empleo, y otros eligieron tratar de realizar maniobras para esconder sus ingresos, tales como facturar a nombre de un socio, o intentar permanecer en la economía informal”.

“Nosotros ya abordamos este tema en el congreso nacional instalamos un debate que contó con mucho apoyo y tuvo mucha repercución”.

Trayendo al presente aquella iniciativa, dijo: “propusimos el otorgamiento al los jueces de poder llamar a los padres deudores a realizar trabajos en favor de la comunidad esto sin dudas hará que los que no pagan porque no quieren, comiencen a hacerlo. Al mismo tiempo en los casos de necesidad el juez esta facultado a pactar con el estado la correcta alimentación del niño a cambio del trabajo del padre”.

“En aquella oportunidad la ley no fue sancionada hoy forma parte de nuestra plataforma, y sin dudas vamos a dar esa pelea”, finalizó.