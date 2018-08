Biólogo alvearense descubrió nuevo insecto en el norte pampeano

El biólogo César Adrián Stella, nacido en Intendente Alvear y actualmente radicado en la ciudad de Santa Rosa, tras un gran trabajo de investigación llevado a cabo durante dos años descubrió la existencia de un nuevo insecto en el norte pampeano. El material fue recolectado durante el verano del año pasado, en el campo “La Tradición” ubicado a 5 kilómetros de nuestra localidad.

El profesional decidió denominarlo Hebrus alvearensis. “El nombre lo pensé en parte para reflejar el lugar donde fue colectada y por otro lado, es un gesto al pueblo

donde nací y tengo mis raíces”, dijo.

“Es la segunda especie que se encuentra en el país, la otra especie colectada Hebrus engaeus, se la encontró en 1948 en Tucumán y desde entonces no se la ha vuelto a registrar”, subrayó el biólogo.

César Adrián Stella tiene 38 años, nacido en Intendente Alvear, fue al jardín de infantes y escuela primaria en el Colegio Heguy de la Sagrada Familia, luego cursó estudios secundarios en el Instituto Comercial Nuestra Señora de Luján y es egresado de la Universidad Nacional de la Pampa (UNLPam), como Licenciado en Ciencias Biológicas.

“Si bien mi título es de Biólogo, tengo orientación de Entomólogo (dedicado al estudio de los insectos), que es lo que verdaderamente me apasiona”, aclaró el profesional a través de la línea telefónica el pasado martes por la tarde, desde la ciudad de Río Cuarto donde estaba cursando un postgrado.

Radicado en Santa Rosa actualmente.”Estoy como colaborador ad honorem del Museo de Historia Natural de La Pampa, en el área de Zoología, encargado de la colección entomológica, donde mi trabajo consiste en ordenar, restaurar y determinar los ejemplares, entre varias cosas más”, relató.

“A su vez, actualmente estoy como experto responsable de un proyecto dependiente del Museo Provincial de Historia Natural, y a cargo del CFI (Consejo Federal de Inversiones), para la confección de una Guía de Animales de Importancia Sanitaria para la provincia de La Pampa”, agregó.

“Desde que me recibí, me desempeño como investigador independiente, llevando a cabo estudios relacionados a las ‘chinches’ (Heteropteros). No obstante, actualmente estoy incursionando en otros grupos de artrópodos, y asiduamente participo de varios proyectos y colaboro con colegas en otras ramas de estudio”, subrayó.

EL HALLAZGO

“En este afán por investigar de manera independiente, movido por la curiosidad y la pasión que me despiertan los ‘bichos’ en general es que llevo un muestreo sistemático a un campo a 5 kilómetros de Intendente Alvear hace casi 2 años, sumada a la colecta con diferentes métodos (red, trampa de caída, trampa de luz, manual, etc.) en un sinnúmero de lugares diferentes, dentro y fuera de la provincia, y de donde he podido obtener un sinnúmero de ejemplares y de datos”.

“Fruto de los cuales se pueden contar, casi 30 nuevos registros de chinches para la provincia, el incremento de la colección de arañas del Museo de Historia Natural en más de 100 especies con algunos nuevos registros y la nueva especie de chinche publicada días atrás en Zootaxa”, destacó.

(Zootaxa es una revista científica de Nueva Zelanda y que edita trabajos en el área de taxonomía zoológica)

“La nueva especie se llama Hebrus alvearensis, el nombre lo pensé en parte para reflejar el lugar donde fue colectada (Intendente Alvear) y por otro lado, es un gesto al pueblo donde nací y tengo mis raíces”.

El holotipo (es el espécimen usado por el autor o designado por él como el tipo nomenclatural; sobre el ejemplar que se describe la especie y es el que verdaderamente lleva el nombre) fue depositado en el museo provincial, hecho muy importante para la institución, debido a que desde su apertura hace más de 80 años nunca se había depositado un material con tal jerarquía, a excepción de Lapampasaurus cholinoi (un dinosaurio). Cabe destacar que los holotipos son los que realmente jerarquizan los museos de este tipo.

DEPREDADORA

Consultado acerca si este nuevo insecto hallado en la zona podría provocar daños en cultivos o en animales, respondió negativamente “Hebrus alvearensis es de hábitos semiacuáticos, depredadora (se alimenta de colembolos, larvas y ninfas de otros insectos, etc.). Como toda chinche atraviesa por 5 estadios ninfales antes de llegar a adulto. Se desconoce casi la totalidad de su biología, y pertenece a un género de chinches difíciles de colectar y estudiar”, expresó.

LA SEGUNDA

“Es la segunda especie que se encuentra en el país, la otra especie colectada Hebrus engaeus, se la encontró en 1948 en Tucumán y desde entonces no se la ha vuelto a registrar”, subrayó el biólogo.

Por último dijo que, “hay que tener en cuenta que este animal ya está formando parte del acervo patrimonial y cultural de nuestra provincia, que se deben difundir este tipo de cosas para que la gente realmente tome conciencia del patrimonio que tenemos, no se puede valorar y cuidar aquello que se desconoce”, culminó.