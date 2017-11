Bono de fin de año. “Lo vamos a pagar” aseguró el gobernador

En el marco de la XVIII Jornada “La Horticultura en La Pampa”, que tuvo lugar en la sede del Centro Regional de Educación Tecnológica (CERET) en General Pico, el gobernador Verna, en contacto con la prensa, fue consultado sobre la posibilidad de que los empleados estatales cobren un bono de fin de año.”Lo vamos a pagar”, respondió

Jubilaciones

En relación a las jubilaciones adelantadas, planteadas por Nación, Verna manifestó: “cuando me hice cargo del Gobierno había un plan de retiro voluntario y yo lo cancelé, nosotros no vamos a modificar el régimen jubilatorio, vi algún dirigente gremial preocupado que dice: “si cambia la Nación que va a pasar en la provincia”. El régimen previsional de La Pampa no tiene nada que ver con el régimen previsional de Nación, nosotros pagamos jubilaciones distintas, en condiciones distintas, no hemos armonizado ni lo vamos a hacer, ese es el acuerdo al que hemos llegado. En base a ese acuerdo nos van a pagar lo mismo que le pagan a un jubilado en Nación y la diferencia la sigue poniendo La Pampa. Nosotros no vamos a aumentar la edad jubilatoria ni vamos a cambiar el 82% móvil que hoy se cobra. Estamos negociando que nos terminen de paga el déficit del 2016, que nos dieron 400 millones, nos deben 431 millones y me querían aplicar una multa del 40%, llegaron a ofrecer 90 millones en total de saldo, nosotros nos negamos y ahora hemos hecho un convenio con Dujovne que va poner la plata, con Frigerio que va a firmar el convenio y en el día de ayer hablamos con la gente del Ministerio del Interior que ANSES estaría mandando el convenio entre hoy y el martes”, manifestó.