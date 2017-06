CAME Joven: Ezequiel Rinaudi distinguido en el Senado de la Nación

(Ezequiel Rinaudi, entrevistado tras recibir el premio)

El profesor de Educación Física Ezequiel Rinaudi, oriundo de la localidad de Quetrequén, fue distinguido con mención de honor en el evento “Premio Joven Empresario Argentino Edición 2016” que se realizó en el salón “Manuel Belgrano” del Senado de la Nación, ayer jueves 1º de junio.

El encuentro, organizado por CAME Joven con la colaboración del presidente de la comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Cámara alta, Roberto Basualdo, tuvo como objetivo reconocer a los empresarios que promueven la capacidad competitiva, la innovación, la creación de riqueza y el fomento del empleo.

Allí, ante funcionarios y legisladores nacionales, se reconoció a 74 emprendedores finalistas de todo el país, entre ellos Ezequiel Rinaudi junto a cinco empresarios más de la provincia de La Pampa.

Rinaudi, actualmente a cargo del área de Deportes de la Comisión de Fomento de la localidad de Pichi Huinca, es propietario de la empresa Máquinas “San Andrés” que se dedica a la fabricación de gimnasios al aire libre, arcos de fútbol, jirafas de básquetbol, juegos de parque infantil, bancos para plazas, etc.

Su emprendimiento fue distinguido en el rubro Impacto Social. Precisamente en esta categoría recayó el premio mayor, en la empresa mendocina Biosano S.A.



“Somos una Pymes pampeana y con corazón pampeano”

Desde Buenos Aires, a punto de emprender regreso hacia La Pampa, Ezequiel Rinaudi mantuvo contacto telefónico con El Norte en movimiento, “muy feliz por la distinción. Estar entre los finalistas entre tantos emprendimientos de todo el país me pone muy orgulloso”, dijo emocionado.

671

Cabe mencionar que durante el evento de premiación, el titular de CAME Joven, Juan Pablo Diab, dio a conocer una encuesta que determinó que entre los 671 casos de todo el país, el 72,77% de los emprendedores son monotributistas. De ellos sólo un 10,43% pudo acceder a financiamiento (la mayoría a través del PACC EMPRENDEDORES o Capital Semilla del Ministerio de Producción de la Nación) y lo utilizó para iniciar un emprendimiento o ampliar la productividad.

“Hemos entregado más de 25 gimnasios en toda la provincia de La Pampa y tenemos comprometido más de 10 que se entregarán en el transcurso del año 2017”, agregó Rinaudi respondiendo la pregunta del cronista de este medio.

La fábrica “San Andrés” está ubicada desde el año 2014 en Quetrequén. El profesional adelantó que tiene proyectado instalar una sucursal en Pichi Huinca.

“Somos una Pymes pampeana y con corazón pampeano”, afirmó.

Por último, hizo llegar el agradecimiento a toda la gente de Quetrequén y Pichi Huinca. “He recibido muchos saludos de amigos, vecinos de las dos localidades y eso me pone mucho más feliz”, subrayó para culminar.

(Ezequiel Rinaudi, en el medio de los siete premiados)