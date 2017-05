“Campana ya inundó Villa Sauze y ahora va por Tres Algarrobos, América y los pueblos de aguas abajo”

El intendente de Rivadavia, Javier Reynoso, salió a criticar al jefe comunal de General Villegas, Eduardo Campana, por el corte en la ruta 226. “Junto a los otros intendentes -Fernández y Sala- tratamos de hacer todo institucionalmente como lo ha pedido la gobernadora Vidal mientras que Campana se corta solo”, anunció enfurecido.

“Ya inundó Villa Sauze y ahora va por Tres Algarrobos, América y los pueblos de aguas abajo”, enfatizó.

Aguas abajo están en llamas por el corte que se hizo el lunes por la noche en la ruta 226. Horas antes el subsecretario de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires, Rodrigo Silvosa, había anunciado en conferencia de prensa en Rivadavia que no se efectuarían nuevos cortes. Por más que los medios del vecino distrito hagan hincapié solamente en esa parte de la historia, la verdad es que el mismo funcionario (con apenas horas de diferencia) dijo lo contrario en Villegas: manifestó que se iban a ampliar los escurrimientos y que se iba a colocar un tubo en cada una de las rutas.

Tras anunciar eso y que las obras recién comenzarían a la mañana siguiente, la gente lo comenzó a abuchear. Ahí fue cuando Campana tomó el micrófono y dijo que iban a ser dos tubos en la 226, dos en la 188 y uno en la 33.

No obstante, los rivadavienses insisten en que Silvosa afirmó en Villegas lo mismo que había dicho en América (“No se ampliarán los cortes en Villegas, alli el agua ha bajado”) y por eso los medios y autoridades municipales del vecino distrito escupen espumarajos de rabia y lanzan dardos envenenados.

Lo cierto es que eso es una completa mentira: Silvosa anunció una cosa en Rivadavia y otra muy distinta aquí (quizás por temor a ser víctima de una multitud enfurecida).

Los trascendidos indican que en Provincia existiría un enorme descontento con lo realizado en General Villegas, ya que el corte de la 226 habría generado múltiples quejas de los distritos aguas abajo. Según se comenta, el corte en la ruta 226 no estaba autorizado por Hídráulica ni por Vialidad Nacional (de hecho el corte se efectuó con máquinas municipales). Por ese motivo las altas esferas gubernamentales en la ciudad de La Plata estarían enojadas con Campana.

Fuente: diario Actualidad)