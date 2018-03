¿Chau Fofeso?. La Pampa no firma el Pacto Fiscal

El gobernador Carlos Verna está decidido a no firmar el Pacto Fiscal que impulsa el gobierno nacional, para el cual había llegado a un principio de acuerdo a mediados de noviembre. Si el primer día de marzo, ante el pleno de la Legislatura provincial, había asegurado que el tratamiento legislativo de la adhesión debería posponerse, ahora, 26 días después, la decisión es, lisa y llanamente, no firmarlo.

Fuentes gubernamentales confiaron a el diario La Arena que hoy mismo el mandatario provincial comunicará su decisión a diez intendentes y que el miércoles hará lo propio en tono formal ante funcionarios provinciales y la totalidad de los jefes comunales pampeanos. Justamente, los jefes comunales son los más expectantes respecto a si el acuerdo se firmará o no. De la incorporación o no de La Pampa en el consenso fiscal depende, entre otras cosas, que las comunas sigan cobrando el Fondo Federal Solidario (Fofeso), también conocido como el “fondo sojero”.