Clásicos de inferiores: Ferro ganó en séptima y sexta. Alvear FBC en quinta

Este sábado se disputó la quinta fecha del torneo oficial de divisiones inferiores de Liga Pampeana de Fútbol. En la zona de tres categorías, en nuestra localidad se jugaron los clásicos en la cancha de Ferro de Alvear.

En séptima y sexta división se impuso el ferrocarrilero 5 a 3 y 2 a 0, respectivamente, en quinta categoría fue triunfo “azul” por 1 a 0.

Imágenes de séptima división

Imágenes de sexta división

Imágenes de quinta división

OTROS CLASICOS

En Realicó también se jugaron los clásico lugareños y repartieron victorias, Sportivo ganó 6 a 3 en sexta y Ferro 3 a 2 en quinta categoría. Intervienen en la zona de dos categorías

Resultados, posiciones y próxima fecha

ZONA DE TRES CATEGORÍAS

Séptima división

Ferro de Alvear 5 – Alvear FBC 3

Matienzo 1 – Ferro de Pico 1

Racing 1 – Rumbo a Vélez 3

Costa Brava 10 – Agrario de Parera 0

Sp. Independiente 2 – Cultural Argentino 1

Pico FBC 2 – Estudiantil 0

POSICIONES

Matienzo 13

Pico FBC 12

Ferro de Alvear 11

Rumbo a Vélez 11

Estudiantil 9

Ferro de Pico 9

Alvear FBC 6

Sp. Independiente 6

Costa Brava 6

Racing de Castex 1

Cult. Argentino 0

Agrario de Parera 0

Sexta división

Ferro de Alvear 2 – Alvear FBC 0

Matienzo 1 – Ferro de Pico 1

Racing 6 – Rumbo a Vélez 1

Costa Brava 4 – Agrario de Parera 1

Sp. Independiente 2 – Cultural Argentino 0

Pico FBC 1 – Estudiantil 1

POSICIONES

Sp. Independiente 15

Ferro de Alvear 13

Estudiantil de Castex 13

Costa Brava 13

Pico FBC 9

Matienzo de Luiggi 8

Racing de Castex 6

Alvear FBC 4

Ferro de Pico 2

Cultural Argentino 1

Agrario de Parera 0

Rumbo a Vélez 0

Quinta división

Ferro de Alvear 0 – Alvear FBC 1

Matienzo 1 – Ferro de Pico 1

Racing 4 – Rumbo a Vélez 0

Costa Brava 1 – Agrario de Parera 1

Sp. Independiente 0 – Cultural Argentino 3

Pico FBC 1 – Estudiantil 3

POSICIONES

Alvear FBC 11

Racing de Castex 10

Pico FBC 9

Estudiantil de Castex 8

Matienzo de Luiggi 7

Cultural Argentino 7

Ferro de Pico 6

Costa Brava 6

Agrario de Parera 5

Ferro de Alvear 4

Sp. Independiente 3

Rumbo a Vélez 2

Próxima fecha: Alvear FBC vs. Costa Brava; Cultural Argentino vs. Ferro de Alvear; Pico FBC vs. Matienzo; Estudiantil de Castex vs. Sp. Independiente; Agrario de Parera vs. Racing de Castex; Rumbo a Vélez vs. Ferro de Pico.

ZONA DE DOS CATEGORÍAS

Sexta división

Deportivo Argentino 5 – Martini FBC 2

Sportivo Realicó 6 – Ferro de Realicó 3

Lonquimay Club 0 – Jorge Newbery 8

Atlético Catriló 3 – All Boys de Trenel 1

POSICIONES

Sportivo Realicó 15

Jorge Newbery 15

Ferro de Realicó 9

Deportivo Argentino 9

Martini FBC 6

Atlético Catriló 6

All Boys de Trenel 0

Lonquimay Club 0

Quinta división

Deportivo Argentino 12 – Martini FBC 0

Sportivo Realicó 2 – Ferro de Realicó 3

Lonquimay Club 2 – Jorge Newbery 4

Atlético Catriló 1 – All Boys de Trenel 1

POSICIONES

All Boys de Trenel 13

Sportivo Realicó 12

Jorge Newbery 10

Atlético Catriló 8

Dep. Argentino 6

Ferro de Realicó 6

Lonquimay Club 1

Martini FBC 1

Próxima fecha: Atlético Catriló vs. Deportivo Argentino; All Boys de Trenel vs. Lonquimay Club; Jorge Newbery vs. Sportivo Realicó; Ferrro de Realicó vs. Martini FBC