Claudio Nadal pasó por Tribunales por la denuncia de una mujer de Parera

El cantante Claudio Nadal asistió este martes a los Tribunales de General Pico para participar de una audiencia de conciliación, que fracasó, por cantar un tema donde denigró a una mujer de la localidad de Parera.

El popular artista no se hizo cargo de la situación y hasta ninguneó a la denunciante al indicar que “quería subir al escenario, como tantas” y, como toda estrella musical, tomó distancia de la mujer al recordar que “hacía 300 kilómetros para verme, era una fan más”.

Meses atrás Claudio Nadal recuperó la popularidad que el paso de las décadas venía desgastando, por la aparición en las redes de un tema musical, interpretado por él, que contaba la supuesta historia de una peluquera de Parera, a la que el contenido de la canción la descalificó con términos diversos que no pocos encuadraron en violencia machista.

La mujer aludida por la pluma despechada reconoció como propia la historia de la canción y denunció al intérprete, que ayer debió concurrir a Tribunales a una audiencia de conciliación que fracasó porque la denunciante no se presentó. Se programó otra audiencia, pero todo indica que el caso va rumbo a la vía civil, donde se pedirá una importante indemnización.

Ante los medios, el popular cantante que por décadas animó bailes en La Pampa y provincias vecinas no se hizo cargo de la autoría del tema, pidió a los fotógrafos que “lo cuiden” para no denotar el avance de los años y, sobre el final de la entrevista, pidió “perdón si lastimé”, aunque insistió en que la canción “no nombra a nadie”.

Yo no fui

Nadal aseguró este martes ante la prensa “yo no escribí ese tema, no lo difundí porque eso quedó grabado en un estudio durante casi un año, sí lo canté”. Y justificó “me tiraron 20 letras juntas y canté 20 temas”.

Remarcó luego “nunca se comercializó, nunca lo canté en ningún show, quedó en el estudio y alguien lo sacó del estudio, del que vivo a 400 kilómetros, y lo subió a la red. Cuando yo me enteré pedí que bajen eso porque no había salido en ningún disco, ni va salir. En ese momento había tres visitas, después lo agarraron diarios digitales y fue imposible pararlo”.

El intérprete insistió en que “a mí me dan letras, algunas la escribo yo, pero esa no. En esta, si van a la propiedad intelectual de la autora aparecerá quién la hizo, yo no”. Y dijo que tampoco le llamó la atención cuando la leyó, al indicar “no tanto, porque yo canto mucho, le canté a los jueces, a los fiscales, le canté a Nisman, a José Luis Cabezas como ustedes recordarán, le canté a todos”.

Cuando se le consultó si conocía a la mujer en cuestión, se tomó unos cuantos segundos, dudó, y señaló “no, no, se quería subir a veces al escenario, así como vienen tantas, y mi hijo la bajaba”. Y recordó que, seguramente, de cientos de seguidoras, ésta en particular “se hacía 300 kilómetros para verme, una fan más”.

Aseguró luego que “estoy mal porque yo tengo una familia, tengo 7 hijos, no hice nada”. Afirmó también “yo siempre le canté al amor, esto no me sirve” y aseguró que el escándalo desatado lo afectó en lo artístico, al indicar “sí, en La Pampa sí, porque voy a cantar algún show y siempre alguien dice: ¿Para qué lo contratás?”.

Finalmente dijo que analiza hacer juicio a la productora que supuestamente difundió el tema. Y concluyó “pido perdón si lastimé porque yo no soy de esos”, aunque remarcó “como el tema no nombra a nadie, me la comí, pero bueno…”.

Su abogado, Ariel García, comentó que la mujer denunciante no asistió a la audiencia pero sí lo hizo su representante, quien ya confirmó que la mujer de Parera irá por una indemnización por la vía civil. De igual manera, la Justicia Penal programó una nueva audiencia de conciliación para el próximo 4 de agosto, a la que la víctima no tiene obligación de asistir. (informe: El Diario)