Clausura: Ferro de Pico, Sportivo Realicó y Estudiantil ganaron en el arranque

(Ferro de Pico ganó el Apertura y comenzó goleando el Clausura)

Esta tarde se completó la primera fecha del torneo Clausura de Liga Pampeana de Fútbol, que había comenzado el miércoles pasado con el triunfo de Ferro de Pico. En la jornada de hoy ganaron Estudiantil y Sportivo Realicó. Alvear FBC empató en Trenel.

Síntesis de la jornada

All Boys de Trenel 0 – Alvear FBC 0

Goles: no hubo

Árbitro: Emilio Rigal

Asistentes: Ezequiel Della Croce y Eluney Ruiz

Sub 20: ganó All Boys 2 a 0

Estadio: José Gago

Deportivo Argentino 1- Sportivo Realicó 3

Goles: Facundo Gianinetto -2- y Diego Blanco (SR); Paul Corbalán (DA)

Expulsado: Juan Pablo Gutiérrez (SR).

Incidencias: Claudio Muratori le atajó un penal a Alex Andurand (SR).

Árbitro: Yésica Correa

Asistentes: Iván Ramonda y Marcelo Pardo

Sub 20: suspendido para preservar el campo de juego

Estadio: Carlos Sierra

Costa Brava 1 – Cultura Integral Colonia Barón 1

Goles: Alan Torrisi (CB); Gabriel Pérez (CI)

Expulsados: Maximiliano Romero y Alejandro Hollmann (CI)

Árbitro: Mauricio Navarro

Asistentes: Osvaldo Gubar y Kevin Mendoza

Sub 20: empataron 3 a 3

Estadio: Nuevo Pacaembú

Racing de Castex 1 – Sportivo Independiente 1

Goles: Hernán Claro (R); Maximiliano Quiña Licera -penal- (SI)

Árbitro: Marcos Díaz

Asistentes: Duberli Aredondo y Marcos Fernández

Sub 20: ganó Racing 1 a 0

Estadio: Héctor Nervi

Pico FBC 1 – Estudiantil de Castex 2

Goles: Leonel Mansilla (P); Osvaldo Yori -penal- y Juan Perujo (E)

Expulsados: Facundo Montero y Ezequiel Murcia (PFBC)

Árbitro: Jorge Fernández

Asistentes: Mauricio Poblet y Alexis Jugo

Sub 20: ganó Pico FBC 7 a 0

Estadio: Olímpico

Ferro de Pico 4 – Matienzo de Luiggi 1

Goles: Matías Jofré, Federico Vasilchick -2-, e Iván Schanck (FP); Silvio Suzan (M)

Árbitro: Marcelo Aredondo

Sub 20: empataron 1 a 1

Estadio: Coloso

POSICIONES CLAUSURA

Primera división

Ferro de Pico 3

Sportivo Realicó 3

Estudiantil de Castex 3

Alvear FBC 1.

Racing de Castex 1

Costa Brava 1

Cultura Integral de Barón 1

All Boys de Trenel 1

Sp. Independiente 1

Argentino de Quemú 0

Pico Fútbol Club 0

Matienzo de Luiggi 0

Sub 20

Racing de Castex 3

Pico Fútbol Club 3

All Boys de Trenel 3

Ferro de Pico 1

Matienzo de Luiggi 1

Costa Brava 1

Cultura Integral de Barón 1

Alvear FBC 0

Estudiantil de Castex 0

Sp. Independiente 0

Argentino de Quemú (*) 0

Sportivo Realicó (*) 0

(*tienen partido pendiente)

TABLA GENERAL

Ferro de Pico (*) 29

Dep. Argentino de Quemú 22

Alvear FBC 22

Racing de Castex 21

Costa Brava 17

Estudiantil de Castex 17

Cultura Integral de Barón 16

Pico Fútbol Club 13

Sportivo Realicó 13

All Boys de Trenel 11

Sp. Independiente 7

Matienzo de Luiggi 5

(*ganador del Apertura – clasificado al Provincial)

Segunda fecha:

Sportivo Realicó – Alvear FBC

Ferro de Pico – All Boys de Trenel

Estudiantil de Castex – Matienzo de Luiggi

Sportivo Independiente – Pico FBC

Cultura Integral – Racing de Castex

Deportivo Argentino – Costa Brava