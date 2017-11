Comenzaron las semifinales por el ascenso

(All Boys de Trenel – Foto de archivo)

En el arranque de las semifinales de la Primera B de la Liga Pampeana de Fútbol, Cultura Integral de Colonia Barón le ganó como local a Juventud Regional de Miguel Cané. En el otro encuentro All Boys de Trenel y Sportivo Realicó empataron 1 a 1.

SUB 20. También fue empate 1 a 1 la primera final de la categoría Sub 20, entre All Boys de Trenel y Sportivo Realicó.

Síntesis de la jornada

All Boys de Trenel 1 – Sportivo Realicó 1

Goles: Bruno Vassallo (AB); Ignacio Ribero (SR)

Arbitro: Norberto Britos.

ALINEACIONES

All Boys de Trenel: Cristian Ferrero; Gonzalo Martín, Bruno Vassallo, Kevin Luna y Mirko Bustos; Alejo Papparini, Alan Bergera, Emiliano Bruno y Matías Banco; Franco Oviedo y Marcos Alfonso. DT: Juan Marcelo Accátoli.

Sportivo Realicó: Federico Archanco; Luis Fiore, Santiago Ferrando, Facundo Ramírez e Ignacio Rivero; Darío Aguilera, Santiago Lucero, Cristian Argüello y Martín Zapata; Boris Reid y Carlos Gianinetto. DT: Fabio Villegas.

Cultura Integral 1 – Juventud Regional 0

Gol: Fernando Gómez

Incidencias: Kevin Arosteguichar (CI) le contuvo un penal a Matías Oriana (JR)

Arbitro: Mauricio Navarro

ALINEACIONES

Cultura Integral de Colonia Barón: Kevin Arosteguichar; Cesar Salas, Manuel Hollman, Iván Roll y Matías Bau; Pablo Hollman, Alejandro Pérez, Sergio Hollman y Kevin Lucero; Neri Roll y Roberto Pérez. DT: Angel Salas.

Juventud Regional de Miguel Cané: Adan Burghardt; Jorge Chávez, Germán Jiménez, Nicolás Bordese y Yoel González; Cristian Vázquez, Jonathan Medina, Juan Desch y Tomás Altamiranda; Matías Oriani y Pedro San Juan. DT: Marcelo Constantino.

Categoría 1997 – Final de ida

All Boys de Trenel 1 – Sportivo Realicó 1

Goles: Octavio Villegas (SR); Agustín Giraudo (AT)

Expulsado: Gastón Sosa (A)

Arbitro: Oscar Gamboa

ALINEACIONES

All Boys de Trenel: Juan Pérez; Ramiro Maya, Gastón Sosa, Wendy Gatica y Lucio Barbero; Gerónimo García, Iván Torres, Joaquín Monsalva y Pablo Ballari; Jorge Velázquez y Nicolás Martín.

Sportivo Realicó: Carlos Avila; Matías Correas, Elías Albornoz, Ezequiel Miranda y Maximiliano Villegas; Heber Argüello, Brian Cura, Mariano Lucero y Octavio Villegas; Elián Artola y Lucas Leguizamón.