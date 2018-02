Comenzó el Provincial: Alvear FBC perdió en Castex

(Fotos: RadioDon – Eduardo Castex)

El Torneo Provincial de Fútbol, que lleva la denominación “25 años del Pro Vida”, comenzó a jugarse ayer con tres encuentros, prosiguió esta tarde y culminará esta noche en la ciudad de Santa Rosa. En la jornada inaugural, hasta ahora, ganaron Ferro de Pico, Independiente de Jacinto Aráuz, Independiente de Doblas y los dos de Eduardo Castex.

Síntesis de la jornada

ZONA A

(Jugaron ayer)

Ferro de Pico 4 – Sportivo Independiente 1

Goles: Nicolás Hernández -2- y Federico Vasilchick -2- (FP); Cristian Acuña (SI)

Arbitro: Marcos Díaz

Sub 20: ganó Ferro de Pico 3 a 1

Cancha: Ferro de Pico

All Boys de Santa Rosa – Atlético Macachín

(juegan desde las 20 horas)

Goles:

Arbitro: Jorge Villalva

Sub 20: ganó All Boys 3 a 2

Cancha: All Boys de Santa Rosa

POSICIONES

Primera división

Ferro de Pico 3

All Boys (*) 0

Atlético Macachín (*) 0

Sp. Independiente 0

(juegan desde las 20 horas)

Sub 20

Ferro de Pico 3

All Boys 3

Atlético Macachín 0

Sp. Independiente 0

Próxima fecha: Atlético Macachín vs. Ferro de Pico; Sp. Independiente vs. All Boys de Santa Rosa

ZONA B

(jugaron ayer)

Estudiantil 4 – Unión Deportiva Vértiz 1

Goles: Jordan Cornara -3- y Fernando Perujo (E); Santiago Góndolo (UDV)

Arbitro: Maximiliano Reinoso

Sub 20: Ganó Unión Dep. Vértiz 3 a 1

Cancha: Estudiantil de Castex

Deportivo Rivera 2 – Independiente de Doblas 6

Goles: Emiliano Coco -2-, Arturo Gehl -2- y Miguel Rosón -2- (I), Luis Benavídez y Joaquín Salvi

Arbitro: Martín Lobo

Sub 20: empataron 1 a 1

Cancha: Deportivo Rivera

POSICIONES

Primera división

Independiente de Doblas 3

Estudiantil 3

Unión Deportiva Vértiz 0

Deportivo Rivera 0

Sub 20

Unión Deportiva Vértiz 3

Deportivo Rivera 1

Independiente de Doblas 1

Estudiantil 0

Próxima fecha: Unión Deportiva Vértiz vs. Deportivo Rivera; Independiente (Doblas) – Estudiantil

ZONA C

(jugaron ayer)

Independiente de J. Aráuz 2 – Gimnasia de Darregueira 0

Goles: Ruben Pérez -2-

Arbitro: Gabriel Spinella

Sub 20: ganó Independiente 4 a 3

Cancha: Independiente de Jacinto Aráuz

Racing Club 3 – Alvear Fútbol Club 1

Goles: Gastón Palma, Lucas Arturia, Esteban Gutiérrez (R); Juan Leguizamón (AFC)

Arbitro: Emilio Rigal

Sub 20: ganó Alvear FBC 5 a 3

Cancha: Racing de Castex

POSICIONES

Primera división

Racing de Castex 3

Independiente de Jacinto Aráuz 3

Gimnasia de Darregueira 0

Alvear FBC 0

Sub 20

Alvear FBC 3

Independiente de J. Aráuz 3

Racing de Castex 0

Gimnasia de Darregueira 0

Próxima fecha: Gimnasia de Darregueira vs. Racing de Castex; Alvear FBC – Independiente de Jacinto Aráuz