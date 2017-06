Complicada cosecha gruesa y complicada economía social

(Por Adolfo Sánchez – Hilario Lagos).- Ya no es noticia, es el constante comentario de los pobladores de una vasta región central del país, imágenes como las que acompañan esta crónica es una postal repetida para quienes transitan las pocas rutas habilitadas que quedan.

Se avizoraba una cosecha récord, ya se hablaba de toneladas que superarían las recolectadas en años anteriores, pero, el clima, quizás más agresivo que nunca, jugó una mala pasada, precipitaciones que en pocas horas fueron mayores a la de la media anual de cada región dio por tierra esa ilusión.

Ilusión que no sólo compartían productores con un Estado ávido por esos fondos, si no la sociedad en general, que es integrada por comercios, de distintos ramos, trabajadores de variados lugares etc. etc.; hoy la gran mayoría ya es consciente que se vive una economía ajustada, muy ajustada, ya se evidencia en la “tranquilidad” en el propio movimiento de cada pueblo o ciudad de la zona afectada.

Muy poco movimiento en los comercios, atrasos en los pagos, compromisos bancarios e impositivos no cumplidos; se generaliza en la ciudadanía no sólo la que depende directamente de la economía rural si no la del conjunto que en este momento debe valorar y reconocer la importancia del sector,

Discusiones entre vecinos, entre pueblos, entre ideologías políticas, son una constante que cada ciudadano experimenta diariamente, como “catarsis” para superar una cuestión anímica momentánea puede aceptarse, pero nunca para lograr ventajas personales o sectoriales lleva a una solución, la solución debe de llegar con medidas que cada actor debe adoptar para lograr palear de la mejor manera esta eventualidad, despojándose de beneficios personales y menos afectando a otros.

Acciones que van desde obras bien proyectadas que conduzcan la masa hídrica sin perjuicios a otros, austeridad en los gastos, no sólo privados si no estatales, adecuación del sector bancario, que sea una asistencia y no un salvavidas “de plomo”, en fin, que cada uno adopte medidas conscientes a la realidad que se presenta, despojados del individualismo que muchas veces nos caracteriza.