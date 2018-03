Copa Liga Pampeana: Ferro de Alvear puntero en la Zona A

Se jugó este domingo la segunda fecha del campeonato Copa Liga Pampeana de Fútbol. Ferro de Alvear en su cancha venció 1 a 0 a Cultura Integral de Colonia Barón y lidera la Zona A. Por este mismo grupo empataron 2 a 2 Cultural Argentino y Pico Fútbol Club. En la Zona C, Sportivo Realicó se impuso en el clásico lugareño.

Síntesis de la jornada

ZONA A

Ferro de Alvear 1 – Cultura Integral de Colonia Barón 0

Gol: Roberto Gabriel Pérez en contra

Arbitro: Leonardo Sosa

Sub 20: empataron 0 a 0

Estadio: Ferro de Alvear

Cultural Argentino 2 – Pico Fútbol Club 2

Goles: Mariano Alaniz y Cristian Frías (CA), Nicolás Ziliotto y Fernando Gómez (PFBC)

Expulsados: Mariano Alaniz y Nicolás Bosoletti (CA)

Arbitro: Daniel Gómez

Sub 20: empataron 1 a 1

Estadio: Cultural Argentino

POSICIONES

Primera división

Ferro de Alvear 6

Cultural Argentino 2

Cultura Integral 1

Pico FBC 1

Sub 20

Cultura Integral 4

Ferro de Alvear 4

Cultural Argentino 1

Pico FBC 1

Próxima fecha: Ferro de Alvear vs. Cultural Argentino y Cultura Integral vs. Pico Fútbol Club.

ZONA B

Atlético Catriló 1 – Juventud Regional de Miguel Cané 3

Goles: Cristian Baldissoni -3- (JR), José Schapper (AC)

Arbitro: Paulo Arias

Sub 20: ganó Atlético Catriló 2 a 0

Estadio: Atlético Catriló

Deportivo Argentino de Quemú 3 – Lonquimay Club 0

Goles: Daniel Mesa y Paul Corbalán -2-

Arbitro: Jorge Haim

Sub 20: ganó Deportivo Argentino 5 a 3

Estadio: Juventud Regional de Cané (local Deportivo Argentino de Quemú Quemú)

POSICIONES

Primera división

Deportivo Argentino 6

Juventud Regional 3

Atlético Catriló 1

Lonquimay Club 1

Sub 20

Atlético Catriló 6

Juventud Regional 3

Deportivo Argentino 3

Lonquimay Club 0

Próxima fecha: Juventud Regional vs. Deportivo Argentino y Lonquimay Club vs. Atlético Catriló.

ZONA C

Deportivo Ranqueles 1 – Caleufú Fútbol Club 0

Gol: Yonatan Bergés

Arbitro: Oscar Gamboa

Sub 20: ganó Deportivo Ranqueles 3 a 0

Estadio: Deportivo Ranqueles

Rivadavia de Arata 1 – All Boys de Trenel 3

Goles: Mirko Martín -2- y Martín Hernández (AB); Nicolás Domínguez (R)

Arbitro: Maximiliano Reinoso

Sub 20: empataron 2 a 2

Estadio: Rivadavia de Arata

POSICIONES

Primera división

All Boys de Trenel 6

Caleufú Fútbol Club 3

Deportivo Ranqueles 3

Rivadavia de Arata 0

Sub 20

All Boys de Trenel 4

Rivadavia de Arata 4

Deportivo Ranqueles 3

Caleufú Fútbol Club 0

Próxima fecha: Caleufú Fútbol Club vs. Deportivo Ranqueles; All Boys de Trenel vs. Rivadavia de Arata.

ZONA D

Agrario de Parera 0 – Jorge Newbery de Rancul 3

Goles:

Arbitro: Marcelo Pardo

Sub 20: ganó Jorge Newbery 2 a 1

Estadio: Agrario de Parera

Ferro de Realicó 0 – Sportivo Realicó 3

Goles: Facundo Gianinetto, Juan Pablo Gutiérez y Luis Fiore

Expulsado: Guillermo Altamirano (FR)

Arbitro: Franco Morón

Sub 20: ganó Ferro de Realicó 2 a 1

Estadio: Ferro de Realicó