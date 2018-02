“Cornejo sabe que el 14 de febrero, a Mendoza, se le rompe el encanto”

El gobernador de la provincia de La Pampa, Carlos Verna, respondió a los dichos del mandatario de la provincia de Mendoza. “El gobernador Cornejo, fiel al estilo del gobierno de Mendoza, desconoce la institucionalidad del CIAI y parece que pretende arreglar las cosas sin el informe técnico que debemos tener, desde ese Comité, después de la reunión que se celebra hoy en Buenos Aires”, manifestó Verna.

“Para Cornejo es muy simple, parece que no tiene nada que analizar y prefiere ignorar el funcionamiento de las instituciones para seguir negándonos el agua. Desde aquí le avisamos que las mentiras ya no le alcanzan para sostener este robo sistemático de casi medio siglo”, expresó el gobernador Verna.

“Nunca suspendimos la reunión de gobernadores para tratar el tema, solo la pospusimos a propósito de contar con el informe técnico del CIAI, que se reúne hoy, y del que se espera el aporte pertinente para redondear una propuesta”, amplió el mandatario pampeano.

La Corte Suprema avaló la interprovincialidad del río Atuel y dispuso que La Pampa debe contar con un caudal mínimo a partir de una fecha tope fijada para el 14 de febrero. “Hasta ese día a las doce de la noche, se pueden reunir las partes para definirlo, pero no entre gallos y medianoche sino con el informe del CIAI para tener claros los valores que se disponen y llegar a un acuerdo razonable”, continuó.

“Estuvieron cincuenta años en silencio y ahora están apurados para resolver algo cuando la Corte lo impone. Acordar un caudal lógico razonable ya no es una opción, es lo que la Justicia ha dispuesto. Si nos equivocamos en esto, nos exponemos a otro abuso que, los pampeanos, no estamos dispuestos a tolerar. Que Cornejo guarde la pirotecnia y se ponga a trabajar para que podamos llevar una respuesta a la Corte antes de las doce del próximo 14 de febrero; lo que pasa es que sabe que a Mendoza se le rompe el encanto y tiene que empezar a entregar parte de lo que nos ha robado, pensando además en reparar todo el perjuicio que ya hemos sufrido los pampeanos”, finalizó el gobernador de La Pampa.