Corre riesgo la colonia de flamencos: “el sitio ya fue alterado”

La colonia de flamencos que anida en un campo cerca de la localidad de Dorila se encuentra seriamente amenazada. La intromisión de los pobladores y los curiosos en la zona puso en riesgo a toda la nidificación, por lo que pidió a la población no acercarse al área ya sea por vía terrestre o aérea.

Hace unos días, la pequeña localidad de Dorila amaneció con una curiosa noticia que generó la sorpresa de toda la provincia: una inmensa colonia de flamencos había anidado en una laguna ubicada en un campo cercano. Lamentablemente, el hallazgo y su rápida difusión, ocasionó que los residentes de la zona se aproximaran poniendo en peligro a toda la nidificación.

En la tarde de ayer, La Arena dialogó con el subdirector de Recursos Naturales de la provincia, Federico Bruno, quien brindó detalles sobre la situación actual de la colonia y cuáles serán los pasos a seguir: “ya se tomaron las medidas necesarias para proteger a las aves y sus pichones”.

Peligro.

El flamenco austral (phoenicopterus chilensis) es una especie considerada como “casi amenazada” según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En Argentina la especie esta categorizada como “vulnerable” al igual que en la provincia de La Pampa.

Amparándose en la Ley de Conservación Fauna, la Dirección de Recursos Naturales se puso en contacto con los propietarios del campo y la policía con el fin informar que se restrinja el acceso a la zona a la población. “Es importante reiterar a la gente que no se acerquen al lugar, ya que cualquier alteración puede hacer que se pierda la colonia”, agregó Bruno.

Los riesgos más importantes que corre la colonia son: la degradación de su hábitat, la extracción de huevos y la alteración de sus lugares de nidificación. Por tal motivo, es fundamental que “no se aproximen, ni se sobrevuele el área, ya que se encuentra en riesgo el abandono de los nidos y pichones”.

Colonia.

No resulta posible determinar el número exacto de nidos o ejemplares que se encuentran en la nidificación. Ya que, lamentablemente, el sitio fue alterado y se estima que algunos flamencos hayan abandonado a sus huevos. Sin embargo, Bruno comentó que “la colonia es muy grande (…) y se estima por las fotos que podríamos estar hablando de miles”.

A causa de la necesidad de preservar el área, destacó que es fundamental no brindar los datos de donde se encuentra la colonia. No obstante, dejó trascender que la nidificación “se encuentra en un lugar inaccesible (…) en una isla en medio de un gran espejo de agua”.

Junto a la Universidad Nacional de La Pampa se harán los estudios pertinentes con los recaudos adecuados para la conservación y no perturbación de las aves. “La idea es hacer un conteo sin intervenir en la zona a través de imágenes. Es importante destacar que toda acción tiene que estar previamente organizada y planificada bajo un estudio que persiga objetivos serios”, sentenció.

Especie

Los flamencos australes no forman parte de las especies migratorias que recorren extensas distancias, ya que suelen habitar ciertos lugares que posean los requisitos necesarios para el desarrollo de la especie. Únicamente se desplazan de lugar cuando las fuentes de alimento se acaba o la colonia se ve amenazada, sea por depredadores o la acción humana.

Debido a las inundaciones que afectaron a la provincia de La Pampa el año pasado, en el norte de nuestro territorio se conformaron grandes lagunas que reunieron las condiciones propicias para que la colonia nidifique en la zona.

Sin embargo, “aún no se sabe si será permanente”, agregó Bruno.

Según nos comentó el subdirector, los animales estarán en el lugar mientras haya alimento y su hábitat no se vea alterado. Sin embargo, es posible que parte de la colonia se mude al sur de La Pampa o Mendoza, confió. Bruno reiteró que es fundamental que “la gente no se acerque a la zona, ya que se corre el riesgo que los flamencos adultos abandonen a sus crías”. Informe: La Arena)