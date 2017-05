En defensa de los ríos: correcaminata en General Pico

(Amado “Pancho” Retamozo, coordinador de Deportes de la Zona Norte y Gonzalo Nieto, cronista de El Norte en movimiento, promocionando evento en el marco de la primera fecha -Zona A- de Liga Provincial de Fútbol Municipal)

En el marco del reclamo por los ríos, este domingo 14 de mayo se realiza una correcaminata en la ciudad de General Pico, en la cual se espera la participación de pampeanos de toda la provincia, y especialmente de nuestra zona norte, en un evento en el que podrá estar presente toda la familia, dado que a la actividad deportiva recreativa que es la correcaminata, se suma la presentación de un gran número de artistas locales y de la zona.

El siguiente es el cronograma de actividades para la jornada de reclamo por los ríos pampeanos que se realizará el domingo 14 de mayo en la ciudad de General Pico, con base en la explanada municipal (avenida San Martín entre calles 11 y 13) bajo la consigna: “No a Portezuelo, si al Atuel”:

13 horas: entrega de remeras

15 horas: largada de la correcaminata

16 horas: espectáculos

Fernando Córdoba

Yaperos

Amalaya

Ballet Alma de la Tierra

Ballet Tain Quinan

Tinku

NO A PORTEZUELO, SI AL ATUEL

Portezuelo del Viento es una represa que se quiere construir sobre el Río Grande, el que más caudal le aporta al Colorado (aproximadamente el 72%), Portezuelo tal como lo establece el Tratado del Colorado, debe estar bajo el manejo del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), integrado por las provincias condóminas y el Gobierno Nacional.

La provincia de La Pampa no quiere obstaculizar ni se opone a la realización de la obra, sí a la manera de proceder del gobierno de Mendoza.

Los pampeanos ya tenemos experiencia sobre los manejos que hace la provincia vecina con el agua, estamos sufriendo la desertificación que produjeron en nuestro oeste por el manejo discrecional del Atuel, demostrando que su interés solo está en el provecho y beneficio propio.

El presidente de la Nación debe oponerse, debe laudar a favor de La Pampa, si no estaría ratificando y justificando ausencia de caudal en el Atuel y el Salado.

Si Macri lauda a favor de Mendoza, estaría de acuerdo con el corte de los otros dos ríos.

Se cumple un siglo de los primeros cortes de nuestro río Atuel. Los pampeanos no vamos a permitir el robo del Atuel, como tampoco vamos a dejar que nos roben el Colorado.

El peligro es para toda la vera del Río Colorado, donde el riego y desarrollo se verían negativamente afectados. Incluyendo el riesgo que representa para el consumo de agua potable para Santa Rosa, Bahía Blanca y muchas otras localidades que serían víctimas de la desconsideración del manejo mendocino del recurso.

Mendoza nos ha hecho mucho daño con el manejo de los ríos, evitemos el que todavía nos puede hacer.

Mendoza hizo presas sobre otros ríos interprovinciales como los ríos Mendoza, Tunuyán y Diamante. Todos aportaban caudal al Río Desaguadero- Salado; hoy este río posee un caudal ínfimo. El Desaguadero- Salado está muriendo de salino y seco. ¡Ya secaron el Salado!

Podemos decir con certeza que nos han robado el Atuel, que nos han secado el Salado, ahora pedimos que no nos sequen el Colorado.

(Informe: Amado (Pancho) Retamozo, coordinador de Deportes de la Zona Norte)