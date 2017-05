Costa Brava en la final por el ascenso al Federal “B”

Se jugaron esta tarde los partidos correspondientes a las revanchas de la semifinales del Torneo Federal “C” de Fútbol.

En Trenque Lauquen en el estadio “Nolo Ferreyra”, Costa Brava goleó 4 a 1 a Monumental.

Los goles del conjunto piquense fueron marcados por Facundo Petisco en tres oportunidades y Maximiliano Palacios, sobre el final descontó Fernán Echeverry para Monumental de Trenque Lauquen.

En la otra semifinal en Olavarría, en el estadio “José Buglione Martinese”, Racing de Olavarría superó a Independiente de Tandil por 2 a 1, con dos goles de Luciano Rojas – uno de penal -, empataba transitoriamente Sebastián Vaquero para el de Tandil. Con este resultado Racing emparejó la serie, dejando un global de 2 a 2. Forzando la de definición a la ejecución de los penales, la visita Independiente de Tandil obtuvo su pase a la final tras ganar por 8 a 7. Desde el próximo fin de semana se estará jugando el primer partido de la serie final en la localidad de Tandil, por lo que Costa Brava cerrará su chance de ascender en condición de local.

Síntesis de la jornada

Monumental de Trenque Lauquen 1 – Costa Brava 4

Goles: (pt) 13′ Facundo Petisco (C), 42′ Maximiliano Palacios (C); (st) 11′ y 22′ Facundo Petisco (C) – 42 pt. (C; 43′ Fernán Echeverry (M)

Arbitro: Marcelo Martín

Asistentes: Franco Calógero y Javier Schmoll

Estadio: “Nolo Ferreyra” de Trenque Lauquen

Global: Costa Brava por 7 a 1

ALINEACIONES

Monumental: Lautaro Lujánn, Marcos Caracotche, Ezequiel Marelli, Juan Ciotti, Ricardo Del Río, Fernán Echeverry, Andrés Vera, Martín Caracotche, Damián Rostagno, Cristian Baselli y Edgardo Scalesa. Suplentes: Kevin Castro, Carlos Payero, Lucas Cobos, Román Rostagno y Juan Manuel Chilavert. DT. Fernando Olivares,

Costa Brava: Martín del Pópolo, Maximiliano Quiña, Martín Coello, Lucas Falcón, Alan Torrisi, Luciano Pildain, Angel Arco, Emanuel Toro, Nicolás Pildain, Facundo Petisco y Maximiliano Palacios. Suplentes: Leandro Oberts, Eric Rosas, Ezequiel Britos, Kevin Lucero y Lucas Vargas. DT. Dante Jacobi

Racing de Olavarría 2 – Independiente de Tandil 1

Goles: (pt) 9′ Luciano Rojas -penal- (R); (st) 21′ Sebastián Vaquero (I) 34′ Luciano Rojas (R)

Arbitro: Rafael Di Lorenzo

Asistentes: Daniel Ramundo y Gabriel Spinella

Estadio: “José Buglione Martinese” de Olavarría

Global: igualaron 2 a 2

Penales: ganó 8 a 7 Independiente de Tandil