Denuncian amenaza con arma de fuego

En la Departamental de Intendente Alvear, personal policial recepcionó denuncia de un vecino que dijo ser amenazado con un arma de fuego por otro individuo, mayor de edad y oriundo de nuestra localidad, como consecuencia de diferencias de índole particular. En tal sentido se demoró al imputado, pero no se pudo hallar el arma a pesar de llevar adelante la fuerza pública distintas diligencias de índole judicial en torno a la causa. No obstante, el sujeto denunciado permaneció demorado, resultó identificado y fue notificado por disposición Ministerio Público Fiscal quien tomó intervención en el suceso mencionado.