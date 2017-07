Día de la Independencia: acto central en Colonia Barón

En el día de hoy, la localidad de Colonia Barón fue sede del acto central por el Día de la Independencia.

La ceremonia fue encabezada por el vicegobernador de la provincia de La Pampa, Mariano Fernández, acompañado por la intendenta local, Sonia Luengo, los ministros, de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, de Salud, Rubén Ojuez, el secretario de Asuntos Municipales, Rodolfo Calvo, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Hugo Díaz, legisladores nacionales y provinciales, intendentes, autoridades militares, policiales y de seguridad, funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Judicial, representantes de instituciones intermedias y un gran número de vecinos de Colonia Barón y de localidades vecinas que se acercaron a disfrutar la jornada.

Dando comienzo, se entonaron las estrofas del himno nacional argentino, seguidamente la intendenta de Colonia Barón hizo entrega de la Resolución municipal declarando huésped de honor al vicegobernador y a la comitiva oficial.

Hablaron a los presentes la jefa comunal y la ministra de Desarrollo Social, para luego proceder con el tradicional desfile cívico-militar.

Fernanda Alonso

En nombre del Gobierno provincial hizo uso de la palabra la ministra de Desarrollo Social quien sostuvo: “estamos aquí para asumir el compromiso de convertirnos en protagonistas y testigos de nuestra identidad, en un día muy especial de nuestra historia, pues hace poco más de 200 años, apenas 201, hombres y mujeres que no escaparon al peso de su responsabilidad, proclamaron a los 4 vientos que en el extremo sur del continente americano, existía una nación libre y soberana”.

Alonso dijo que reflexionó mucho sobre cómo presentar el discurso “y me surgió la idea, durante la lectura de la declaración de 1816, de recordarles algunos párrafos de la misma”.

Allí se repasó la firme decisión de romper los vínculos con los reyes de España y recuperar los derechos, de los que la Nación había sido despojada. “Vivimos en esta posmodernidad, o sociedad líquida, como la llaman otros autores, como una época que desvaloriza lo valioso y reduce su importancia, convirtiéndola en un hecho natural en la vida de las personas, y al final del día es casi inevitable pensar que vivir plenamente un ideal, un testimonio, o una responsabilidad, es un peso demasiado difícil de llevar”.

Alonso se preguntó… “si hubieran pensado así los patriotas de Tucumán de aquel momento… ¿seríamos hoy Argentinos?… ¿estaríamos viviendo en esta querida provincia?… ¿sabemos realmente lo que significa la palabra libertad?… ¿qué compromisos trae aparejados esa palabra?… ¿cómo nos responsabiliza en cada acto que llevamos adelante?… sin duda alguna, ahora no nos resulta extraño el sonido de la palabra libertad, y vivir sus implicancias se convierte en un hecho natural, pero quizás se nos hace difícil tomar conciencia de los alcances de lo que quieren expresar las frases que contenía la declaración de la independencia. Son mucho más que palabras, nos sirve para darnos cuenta que tenemos que recuperar estos ejemplos de vida, estos sacrificios, estas luchas que marcaron el duro camino de construir el país de los argentinos”.

Finalmente, propuso declarar hoy otra vez la independencia: “con la misma fuerza, con el mismo compromiso, con el mismo sentir, tratando de dejar atrás la falta de solidaridad, el egoísmo, la negatividad, la injusticia, los malos ejemplos, la mediocridad, los antivalores, el no te metás. Para renovar esta voluntad soberana debemos seguir unidos, defendiendo nuestros derechos, derechos federales, donde miles y miles de argentinos, pampeanos como nosotros, hoy recuerdan ese día significativo de nuestra historia, que no es tan lejana y debemos seguir fortaleciendo y teniendo en cuenta en cada acto que realizamos, con el grado de responsabilidad que caracteriza el lugar que ocupamos en la sociedad. Y por eso digamos juntos, ¡viva la libertad! ¡Viva la patria!”.

Intendenta

La jefa comunal agradeció al Gobierno provincial por elegir a Colonia Barón como sede del Acto Central por el Día de la Independencia, en ese sentido hizo lo propio con los vecinos e instituciones locales por participar y preocuparse por ornamentar las viviendas y comercios.

“Este es, para nuestra Patria, uno de los actos más significativos, recordamos aquel 9 de julio de 1816 en aquella casa de San Miguel de Tucumán, 28 sobre un total de 33 congresales que representaban a las distintas provincias que componían el Virreinato del Río de La Plata, decidieron en forma solemne y unánime declarar la independencia del rey Fernando VII, de España, sus sucesores y la metrópoli. Pocos días después, el 19, en una sesión secreta y por temor a otras provincias ajenas a España, se introdujo una importante ampliación a ese juramento, para quedar redactado en su último párrafo “y libres de toda otra dominación extranjera”.

Luengo recordó la lucha de hombres y mujeres por principios que hoy continúan vigentes y por los que se ha luchado a lo largo de la historia. “Se luchaba en defensa del federalismo, contra el poder centralista de Buenos Aires. Aquellos hombres tuvieron que tener mucha valentía, mucho coraje, ellos no solo nos dieron la libertad, sino que también nos dejaron algo fundamental como es la identidad nacional, algo que como argentinos siempre debemos proteger y preservar más allá de nuestras diferencias”.

Finalmente llamó a dejar de lado los egoísmos y a luchar todos, juntos, por el bien de nuestra Patria, “porque no solo somos el presente, también somos protagonistas del futuro de nuestro país, y la patria somos todos, y la patria se hace todos los días, ¡feliz de la patria!”.

Concurso Vestite de Patria

La Municipalidad de Colonia Barón organizó un concurso denominado “Vestite de Patria”, mediante el cual se invitó a los vecinos a ornamentar las casas particulares y los comercios de la localidad.