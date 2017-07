Difícil situación social en Metileo por la cuestión climática

El intendente de Metileo, Juan Carlos Pavoni, se refirió a la difícil situación en la que se encuentra la localidad luego de haber sido afectada por las inundaciones, lo cual está dejando sin mano de obra a la población.

En ese marco, comentó que “la problemática que se empieza a generar en el pueblo en este momento, es en cuanto al aspecto social”, y comentó que “toda aquella persona que estaba viviendo del trabajo de la zona rural (poceros, alambradores, etc.), va quedando sin mano de obra, por un lado no pueden entrar a los campos para ir a trabajar, pero a su vez, los propietarios no están haciendo mejoras en los campos porque realmente no pueden, con lo cual esa gente empieza a estar desocupada en el pueblo”.

Ante ello, manifestó que “desde el Gobierno provincial tengo todo el apoyo”, y adelantó que la semana próxima tiene prevista una reunión con la ministra de Desarrollo Social, pero además dijo “ya me han hecho aportes por el tema de las inundaciones, también desde Asuntos Municipales, todo lo que he hecho y lo que he arreglado en maquinarias, como también la que quiero comprar ahora, una retroexcavadora, que supera los 2 millones, lo cual no es poca inversión, sin el apoyo de Asuntos Municipales no lo puedo hacer”, y enfatizando el apoyo señaló que “está la decisión de la Provincia de comprar la máquina, por eso puedo decir que el apoyo lo tengo”. Y reiteró “he tenido varias soluciones y también un compromiso fuerte de Provincia en darnos una mano, pero ahora eso no alcanza”.

La problemática dijo el intendente, “pasa por lo climático, en ese marco analizamos que podemos fomentar en el pueblo para generar mano de obra”.

Ante esta situación tuvo palabras también para el Gobierno Nacional “al no tener reglas de juego claras desde Nación, al no haber líneas por las que sabés que vas a producir y eso vale, porque no te va a entrar nada importado, lo podes hacer”, pero ejemplificó el jefe comunal que “tenía algunos emprendimientos referidos al calzado, pero hoy con lo que entra de afuera es imposible, no le podemos generar un crédito a la gente, por otra parte, podemos hacer un polo avícola, pero el 70% de las granjas que hay hoy en el país están a punto de quebrar”.

Ante dicho panorama, señaló que “es muy difícil generar fuentes de trabajo que estén alineadas a una política que sirva”. Pavoni expresó: “sé del esfuerzo que hace la Provincia, tenemos todo el apoyo, y si bien nos da una mano para los emprendimientos, tenemos que analizarlo muy bien de a quien se los damos”, concluyó.