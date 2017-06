En Diputados de la Nación, el oficialismo no permitó el debate sobre la deuda pública

(Sergio Ziliotto)

Los integrantes del bloque Justicialista, que integra el diputado pampeano Sergio Ziliotto, pidieron en la sesión de hoy tratar una iniciativa que le pondría “límites al endeudamiento”, como así también la constitución de la bicameral del control de deuda. No se alcanzaron los tres cuartos para debatir el proyecto

“Con esta ley las operaciones de crédito público tendrán que tener previa autorización del Congreso antes de ser realizadas. De esta manera habrá un mayor control sobre los tipos de deuda, montos máximos, plazos de la amortización, y el origen y destino del financiamiento”, fue la explicación de los integrantes bloque Justicialista.

El disparador del tema fue el aumento exponencial de la deuda pública, agravada por la emisión de un bono a 100 años por parte del Gobierno, ante lo cual la bancada Justicialista remarcó la necesidad de impulsar de manera urgente esta iniciativa que ya cuenta con la aprobación del Senado.

Miembros del Boque PJ sostuvieron “no se puede seguir postergando el tratamiento de este expediente aprobado el 27 de abril de 2016 por unanimidad en el Senado”, y recordaron que esa bancada, a través de la intervención del diputado Ziliotto en la sesión del pasado 22 de marzo, expuso la gravedad del tema ante el propio Jefe de Gabinete y pidió que se debata dicho proyecto a través de nota dirigida a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Asimismo el diputado Kosiner (PJ -Salta) se quejó porque “no se termina de constituir la Comisión Bicameral de Control de Deuda; la Cámara alta no avanza y solicitamos desde aquí a la presidencia de esa Cámara que avance el Senado en la constitución de la Bicameral. Y de no ser así, que la comisión comience a funcionar como una comisión de la Cámara de Diputados”.

El presidente del bloque kirchnerista, Héctor Recalde, apoyó “absolutamente” la moción, y de paso pidió “que de una vez por todas se constituya la bicameral que tiene que analizar la complicidades civiles con la dictadura”.

La moción del bloque PJ tuvo el apoyo de todas las bancadas de la oposición y el rechazo del oficialismo. Obtuvo 135 votos afirmativos, 74 negativos y una abstención, por lo que, al no alcanzar los tres cuartos para debatir el tema, fue rechazada.