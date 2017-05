Dorila celebró los 110 años de su fundación

1 of 114

En la tarde de hoy se llevó a cabo la celebración por los 110 años de la fundación de la localidad de Dorila, hecho que ocurrió el pasado 30 de marzo, pero los actos programados para esa fecha fueron suspendidos por las malas condiciones climáticas.

Se contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, recibida por la intendenta Natalia Hollmann, y demás integrantes del gobierno local.

A medida que la gente se iba acercando a la plaza principal, que lleva el nombre de “Bartolomé Mitre”, era invitada a visitar el museo histórico, lugar que atesora gran parte de la rica historia pueblerina de Dorila.

Una vez instalados en el cuidado espacio público que posee un cómodo anfiteatro, bajo la alocución de Alejandro Fiandrino, se procedió a dar comienzo al acto académico con el Himno Nacional Argentino, cuya entonación contó con la impecable voz de Anahí Mazzoki, acompañada por todos los asistentes.

Para proseguir con una breve reseña histórica a cargo del joven Alexis Sanchez -ver abajo-

INTENDENTA

A continuación, la jefa comunal, Natalia Hollmann, fue la encargada de brindar el mensaje…

“Dorila, cumplió sus 110 años y no podemos olvidar el sacrificio de los primeros pobladores, la construcción del ferrocarril, el paso del tren, los inmigrantes y criollos que trajeron el progreso a esta región…gracias a ellos en su memoria, seguimos luchando por la prosperidad y un futuro mejor para nuestro querido Dorila”, dijo

“En homenaje aquellos hombres pujantes, hoy las calles de esta localidad llevan su nombre: José Parera, Pedro Graciarena, Santiago Martellono, Agustín Vicente, Rufina Cervio, Lorenzo Vigna, Remigio Bravo, Paulina Giacobbe, Pedro Moreno, José Monge, Félix Imeroni Campos, plaza Bartolomé Mitre, parque “Angel Vidales”, Biblioteca Popular “José Elías Rosales” y Escuela 49 “Isabel Pablo de Nicolau”, subrayó.

Más adelante indicó que “Dorila se caracteriza por su tranquilidad, por la calidez, honestidad de su gente, sus abundantes arboledas, espacios verdes, amplias calles y creemos que por ello atrajo a mucha gente….que nos visita los fines de semana…y es así que desde el año 2007 hasta la actualidad se vendieron cientos de lotes, algunos fiscales otros privados destinados para viviendas como también para residencia de descanso. La localidad sigue creciendo, en estos últimos diez años a pasos agigantados. Quienes estuvieron y hoy estamos al frente de la administración de la gestión, se han proyectados obras que el pueblo necesita. Trabajamos día a día mancomunadamente con la comunidad y el Gobierno provincial para que así sea”, expresó la intendenta.

Luego afirmó que “después de la gran tormenta que sufrimos el día 9 de marzo…nos levantamos una vez más…y continuamos trabajando para y por nuestra comunidad…es así que quiero agradecer a los vecinos que colaboraron desinteresadamente, a los empleados del corralón municipal, al Gobierno provincial por estar siempre”.

Por último, Natalia Hollmann anunció que “el festejo de estos 110 años serán conmemorados durante todo el año a través de distintos eventos”.

Luego, la invidiable memoria del vecino Alberto Guaraglia describió los años de antaño de la localidad. Trajo al recuerdo, antiguos pobladores, lugares que ya no están, otros hechos y varias anécdotas.

PLACA

En uno de los laterales del escenario se procedió a descubrir una placa, que recuerda “a todos los que pasaron contribuyendo con su esfuerzo generoso al mantenimiento de una esperanza de progreso”

DISTINCIONES A VECINOS

Distinguieron a los siguientes vecinos más antiguos que residen actualmente en la localidad: Remigio Bravo, Florentina Bravo, María Ester Allasia, María Doris Giacobbe, Pierina Giacobbe, Ceferino Villareal, María Irma Acébal, Alberto Guaraglia, Evarista Ortellado y Saúl Fernández.

A INSTITUCIONES

También fueron reconocidas las instituciones del medio, Escuela Nº 49, Jardín 3, 4 y 5 años JIN Nº 26, Colegio Secundario, Posta Sanitaria, Destacamento Policial, Biblioteca Popular “José Elías Rosales”, Iglesia Católica. Iglesia Evangélica, Agrupación Gaucha, Cooperativa Eléctrica Cosypro, Museo Histórico, Club Sportivo Dorila, Centro de Jubilados y Registro Civil.

Entregaron distinciones: Fernanda Alonso, Natalia Hollmann, Elsa de Moreno, Mara Rivarola, Sergio Genero, Juana Nizetich, Karen Grimall y Raúl Rodríguez.

PERICÓN, DESFILE Y TINKU

Luego, el grupo de adultos del ballet “Alma de la Tierra” de General Pico bailó el pericón, para dar paso al desfile de representantes de las distintas instituciones, que se llevo a cabo por calle Segundo González (Nº 10).

El cierre de la gran fiesta aniversario fue protagonizado por el grupo Tinku, que hizo vibrar con su show a todos los presentes que en gran número le dieron el marco adecuado a la celebración, que se hizo esperar pero que en el día de la fecha se vivió intensamente y con gran emoción.

RESEÑA HISTÓRICA

El joven Alexis Sanchez, integrante del Centro Juvenil local, fue el encargado de brindar una breve reseña histórica y expresó lo siguiente:

“A poco más de un año de la fundación de General Pico en 1906, ya extendida la línea del ferrocarril pacífico que unía el puerto de Bahía Blanca con Huinca Renancó, nació la localidad de Dorila situada a 15 kilómetros en dirección sur.

El terreno de la estación fue donado por el señor José Leandro Parera a partir de la cesión de tierras donadas a la empresa férrea. Por tal motivo, la compañía ferroviaria, en agradecimiento a la donación de las tierras de Parera, decide ponerle el nombre de su esposa Dorila a la nueva estación.

Sí el ferrocarril daba el acta de fundación de muchos pueblos, la estación, el tanque y los galpones bastaban para que las ‘casitas’, comenzaran a agruparse.

Se estima que su origen tuvo vinculación con la llegada del tren, pero, sin embargo, ya había gente instalada en esta zona, que antiguamente era conocida como Asteazú.

Es difícil establecer quiénes fueron los primeros pobladores, no así los primeros compradores, ya que de estos existían documentos del remate de los campos de Graciarena.

Un dato anecdótico en la historia de Dorila, es que el pueblo no está en el lugar que corresponde al trazado original, al oeste de las vías, que como mencionábamos era una zona conocida como Asteazú. Parece ser que estos terrenos pertenecientes al señor Parera eran demasiado costosos para los primeros compradores, por lo que aceptaron la propuesta de los terrenos del señor Pedro Bernardo Graciarena, ubicados al lado opuesto de la estación, con un precio más accesible.

Por tal motivo, la primera subasta tuvo lugar el 30 de marzo de 1907, día que se instituyó como fecha fundacional de Dorila. Luego le sucedieron otras subastas, la segunda el 28 de noviembre de 1909 y la última el 25 de marzo de 1911”, finalizó.