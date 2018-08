Dos lugares para cuatro postulantes. ¿Cómo se define?

El próximo domingo se juega la última fecha de la fase regular de Liga Provincial de Fútbol Municipal. La Zona A se concentrará en Mauricio Mayer y los equipos de la Zona B jugarán en Carro Quemado.

Tal cual lo hemos adelantado, la Zona B ya tiene sus cuatro clasificados para octavos de final: Metileo (19 puntos), La Maruja (16), Speluzzi (14) y Pichi Huinca (11), en ese orden

por ahora. Aunque Metileo tiene asegurado el primer lugar porque podría ser alcanzado por La Maruja en los puntajes, pero lo favorece el partido entre sí. (ganó Metileo 2 a 1)

Por el lado de la Zona A hay tres que accedieron a la fase final: Van Praet (17 puntos), Falucho (17) y Vértiz (14). En este grupo podrían variar las ubicaciones según los resultados que se registren el domingo venidero en Mauricio Mayer.

SUMAR

Es muy importante sumar la mayor cantidad de puntos, porque luego se arma una sola tabla con los 16 clasificados en el orden provincial y de ahí saldrán los enfrentamientos de octavos: 1 con 16, 2 con 15, 3 con 14 y así sucesivamente.

FALTA UNO

En la Zona A resta por definir el cuarto clasificado y hay tres postulantes, Mauricio Mayer (11 puntos), Maisonnave (10) y Quetrequén (8).

TAMBIÉN EL MEJOR QUINTO

Cabe recordar que son nueve los equipos que clasifican entre los dos grupos, los cuatro primeros y el mejor quinto y en esta última definición se suma Agustoni, con fecha libre en la última fecha y con 11 puntos en su haber en la Zona B.

LA JORNADA QUE INTERESA

Como dijimos, la Zona B ya tiene sus representantes y el único postulante a seguir es Agustoni con jornada de descanso, por lo tanto toda la expectativa centrada en lo que

ocurra en Mauricio Mayer, con los siguientes encuentros:

10 horas: Hilario Lagos – Ceballos

11:30 horas: Maisonnave – Sarah

13 horas: Quetrequén – Falucho

14:30 horas: Mauricio Mayer – Van Praet

Libre: Vértiz

POSICIONES

Van Praet 17 (+12 diferencia de goles)

Falucho 17 (+12 diferencia de goles)

Vértiz 14 (+2 diferencia de goles)

Mauricio Mayer 11 (0 diferencia de goles)

Maisonnave 10 ((+1 diferencia de goles)

Quetrequén 8 ((0 diferencia de goles)

Sarah 4 (eliminado)

Ceballos 4 (eliminado)

Hilario Lagos 2 (eliminado)

LAS POSIBILIDADES DE CADA UNO

Los postulantes no juegan entre sí y podría darse el caso de un cuádruple empate con 11 unidades entre Mauricio Mayer, Maisonnave y Quetrequén (Zona A) y Agustoni

(Zona B). De suceder esto: Mauricio Mayer ingresaría como cuarto en la Zona A porque tiene ventaja deportiva en los partidos entre sí (Mayer 4 puntos, Maisonnave 2 puntos y

Quetrequén 1 punto) y el lugar del mejor quinto se definiría por diferencia de goles entre Quetrequén (0 diferencia) y Agustoni (+2).

Mauricio Mayer: clasifica sumando al menos 1 punto ante Van Praet. Si píerde clasifica si no gana Maisonnave. Tendrá la ventaja de jugar conociendo los resultados anteriores.

Maisonnave: clasifica si gana ante Sarah, podría ser el cuarto en el grupo (si no gana o empata Mayer), aunque con los tres puntos al menos sería el mejor quinto.

Quetrequén: el más complicado en el grupo: debe ganar por una diferencia de tres goles ante Falucho y que no sumen Maisonnave y Mauricio Mayer. De esta manera desplazaría por diferencia de goles a Agustoni para ser el mejor quinto.

Agustoni: no depende de Agustoni, debe esperar por los resultados de la Zona A. Clasifica si no gana o empata Maisonnave y si Quetrequén no gana por más de tres goles. También podría desplazar a Mauricio Mayer, como el mejor quinto, siempre y cuando el equipo local del próximo domingo pierda ante Van Praet.

Números más, números menos, lo cierto es que nos espera una jornada atrapante en Mauricio Mayer.

LA FECHA EN CARRO QUEMADO

10 horas. Pichi Huinca – Monte Nievas

11:30 horas. Speluzzi – La Maruja

13 horas: Conhello – Metileo

14:30 horas: Carro Quemado – Dorila

Libre: Agustoni

POSICIONES

Metileo 19

La Maruja 16

Pichi Huinca 11

Agustoni 11

Dorila 7

Carro Quemado 5

Conhello 4

Monte Nievas 1