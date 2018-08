El PJ desenganchado o cómo mirar de reojo la pelea nacional

(Por Norberto G. Asquini).- El PJ pampeano le va a escapar en 2019 a las internas nacionales. Alineado en el frente anti-Macri, sus dirigentes no quieren que la división nacional sacuda la elección provincial. Para eso, va a desenganchar los comicios locales de los presidenciales, otro de los objetivos políticos del desdoblamiento electoral que se va a aprobar en el Congreso partidario del próximo sábado.

Esto no significa que no haya un debate latente sobre los rumbos del peronismo nacional. Pero el escenario es todavía tan poco claro que es preferible escaparle a definiciones.

Por estos días, en el peronismo ya se habla de la teoría de los tercios, un escenario avivado por las encuestas. Desde hace unas semanas, con los números de sondeos como los del consultor Gustavo Córdoba, se empezó a vislumbrar que con la caída de la aprobación del presidente Macri, que arrastra a Cambiamos, la que crece en las encuestas con la estrategia del silencio es Cristina Fernández. Los análisis indican que la intención de voto para Macri rondaría el 30 por ciento, la de CFK otro 30 y hay un 40 que se vuelca a una opción de un peronismo más centrista u ortodoxo o directamente en su mayoría está indeciso. De hecho, en los sondeos que proyectan una segunda vuelta, hay quienes dan posible ganador a Macri y hay quienes la tienen primera a la ex mandataria.

En el PJ nacional hay dos posiciones. Los que observan que sin CFK no hay posibilidades, sea candidata o juegue con alguno de sus satélites, y los que entienden que sólo hay futuro lejos de ella. Para unos dividir votos es perder, para otros acordar con CFK es una derrota segura.

CFK es la que más mide, pero también tiene una alta imagen negativa. En la Provincia de Buenos Aires no hay candidato que le pueda competir a la ex presidenta, aunque está floja en el interior. Y por ahora los posibles candidatos del peronismo federal no levantan.

El PJ pampeano quiere evitar estos debates. Hoy todas las tendencias del peronismo local están cómodas detrás del liderazgo de Verna y su oposición al macrismo. La reelección camina sola.

Pero esto no significa que no se mire de reojo lo que pasa a nivel nacional. Hoy el nuevo panorama hace que asomen sectores “nacionales y populares”, filokirchneristas o K que se habían resguardado cuando todos eran palos para CFK. Algunos traen a La Pampa a dirigentes como Tomada o Rossi para empezar a abrir el camino hacia 2019. O se reúnen con Felipe Solá como Espartaco Marín para comenzar a conversar sobre lo que vendrá. Para otros estos reacomodamientos son movimientos prematuros. En una reunión del Consejo provincial del PJ una representante vernista le reclamó al diputado Roberto Robledo porque invitó como precandidato a Rossi, una jugada demasiado extemporánea para la situación local. El marinismo apuesta a una unidad de todos, hasta a nivel nacional, algo irrealizable por el momento. Por otro lado, dirigentes provinciales no verían con buenos ojos que se constituya en La Pampa Unidad Ciudadana, decidiría más de lo que suma, afirman desde el vernismo.

Por otra parte, la mayoría de los gobernadores ha tomado cierta distancia de la interna nacional. Deben navegar el ajuste o apuntalar su reelección, como ocurre con el sanjuanino Sergio Uñak que adelantó para mayo las elecciones locales.

Verna quiere ser equidistante. Habla con todos, hasta con CFK. El peronismo federal, donde podría estar más cómodo, no encuentra candidato. Massa, Urtubey, Pichetto, Lavagna se anotan para pelearla especulando que 2019 sea su momento. Hay quienes ya observan que la “ancha avenida del medio” no tiene futuro y que hay que disputar la interna dentro del PJ. Algunos quieren que haya una PASO sin CFK, otros se ilusionan con sondeos que indican que podría haber un ballotaje entre dos peronismos sin Macri, y que ahí sumarían para la opcion centrista los votos anti-K. Fantasías que están presentes y que le quieren pelear a la lógica política de la polarización.

Verna, y el PJ pampeano, encontraron frente a esta división irreconciliable del peronismo nacional, la manera de escaparle a sus consecuencias. Todos detrás de la boleta pampeana desenganchada de la nacional y que después cada uno elija quién lo representa mejor.