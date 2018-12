El recibimiento a los campeones

Los juveniles de Alvear FBC, dirigidos técnicamente por Javier Peralta, que se consagraron campeones provinciales en la tarde de hoy fueron recibidos como se merece por simpatizantes de la institución. La caravana que comenzó su recorrido en el ingreso principal a la localidad finalizó en el mástil céntrico, lugar habitual para festejos de estas características. Entre los jóvenes y los festejos se pudo apreciar la figura del presidente del club, Eduardo Pepa.

SEGUNDA VEZ

Es la segunda vez que un equipo de divisiones inferiores de Alvear FBC obtiene un título provincial en este certamen, siendo el único equipo de Liga Pampeana que ostenta esa condición.

HISTORIAL

El Provincial de Menores comenzó a jugarse en el año 2006, con una sola categoría hasta el 2009 inclusive, siendo All Boys de Santa Rosa el campeón durante los cuatro años. En el 2010 se agrega la divisional menor y los campeones fueron los siguientes.

2010

Categoría mayor: Joge Newbery de Rancul

Categoría menor: Atlético Macachín

2011

Categoría mayor: Deportivo Mac Allister

Categoría menor: Sarmiento de Santa Rosa

2012

Categoría mayor: Sportivo Independiente

Categoría menor: Rumbo a Vélez

2013

Categoría mayor: Deportivo Mac Allister

Categoría menor: Deportivo La Maruja

2014

Categoría mayor: Deportivo Mac Allister

Categoría menor: All Boys de Santa Rosa

2015

Categoría mayor: All Boys de Santa Rosa

Categoría menor: Alvear Fútbol Club

2016

Categoría mayor: Deportivo Mac Allister

Categoría menor: Deportivo Mac Allister

2017

Categoría mayor: Deportivo Mac Allister

Categoría menor: Deportivo Mac Allister

2018

Categoría mayor: Alvear Fútbol Club

Categoría menor: All Boys de Santa Rosa