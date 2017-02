Empate en Castex y Alvear FBC perdió en Santa Rosa

(En Castex empataron 2 a 2, Racing e Independiente de Doblas – Foto: RadioDon – Castex)

En el marco de la segunda fecha del Torneo Provincial que lleva el nombre “Por los derechos de los niños y adolescentes”, Alvear FBC fue derrotado 3 a 1 por Belgrano de Santa Rosa, partido jugado en la capital pampeana. Por este mismo grupo (Zona B), en Eduardo Castex empataron 2 a 2, Racing e Independiente de Doblas.

Por la Zona A, en el cotejo adelantado de ayer, Estudiantil de Castex como visitante venció 2 a 1 a All Boys de Santa Rosa y esta tarde, en el norte pampeano, igualaron sin abrir el marcador Agrario de Parera y Pampero de Guatraché.

Por la Zona C, también fue empate el cotejo jugado en Victorica, en este caso 2 a 2, entre Sportivo Cochicó y Ferro de Pico. A las 20 horas completan la jornada Sportivo Independiente e Independiente de Jacinto Arauz.

Síntesis de la jornada

ZONA A

Agrario de Parera 0 – Pampero de Guatraché 0

Goles:

Incidencias: Carlos Juárez (P) le atajó un penal a Pablo García Cascabellos

Arbitro: Cristian Ramonda

SUB 20: ganó Agrario 1 a 0

Estadio: “Manuel Rodríguez” de Parera

All Boys de Santa Rosa 1 – Estudiantil de Castex 2

Goles: Pablo Saffeni (A), Jordan Cornara -2- (E)

Expulsados: Ezequiel Roque, Cristian Godoy -desde el banco-, Javier George, Darío Seip y Lucas Vassallo, todos en All Boys.

Arbitro: Cristian Rubiano

SUB 20: ganó All Boys 1 a 0

Estadio: “Ramón Turnes” de Santa Rosa

POSICIONES

Primera división

Estudiantil de Castex 6

Pampero de Guatraché 2

All Boys de Santa Rosa 1

Agrario de Parera 1

Sub 20

All Boys de Santa Rosa 6

Estudiantil de Castex 3

Agrario de Parera 3

Pampero de Guatraché 0

Próxima fecha: Pampero de Guatraché vs Estudiantil de Castex; Agrario de Parera vs All Boys de Santa Rosa

ZONA B

Racing Club de Castex 2 – Independiente de Doblas 2

Goles: Daniel Eizaga y Víctor Pereyra (R), Alejandro Morettini y Franco Lezcano (I)

Expulsado: Franco Lezcano

Arbitro: Mauricio Navarro.

SUB 20: ganó Racing 10 a 2

Estadio: “Héctor Nervi” de Castex

Belgrano de Santa Rosa 3 – Alvear Fútbol Club 1

Goles: Cristian Baldissoni, Alvaro Alvando e Ignacio González del Bono (B), Juan Leguizamón -penal- (A)

Arbitro: Martín Lobo

SUB 20: ganó Belgrano 4 a 1

Estadio: “Rancho Grande” de Santa Rosa

POSICIONES

Primera división

Racing de Castex 4

Independiente de Doblas 4

Belgrano de Santa 3

Alvear FBC 0

Sub 20

Racing Club de Castex 6

Belgrano de Santa Rosa 6

Alvear Fútbol Club 0

Independiente de Doblas 0

Próxima fecha: Independiente de Doblas vs Alvear Fútbol Club; Racing Club de Castex vs Belgrano de Santa Rosa

ZONA C

Cochicó de Victorica 2 – Ferro de Pico 2

Goles: Eliezer Díaz, Miguel Román (C), Lautaro Parisi y Bruno Bazán (F)

Arbitro: Paolo Macchi

SUB 20: ganó Ferro de Pico 2 a 0

Estadio: Cochicó Victoria

(Juegan a las 20 horas)

Sp. Independiente – Independiente de Arauz

Goles:

Arbitro: Marcos Díaz

SUB 20: ganó Independiente de Arauz 4 a 3

Estadio: “Roberto Petit de Meurville”

POSICIONES

Primera división

Independiente de Arauz (*) 3

Ferro de Pico 2

Sp. Independiente (*) 1

Cochicó de Victorica 1

(* juegan a las 20 horas)

Sub 20

Ferro de Pico 6

Independiente de Arauz 4

Cochicó de Victorica 1

Sportivo Independiente 0

Próxima fecha: Independiente de Jacinto Arauz vs Ferro de Pico; Sportivo Independiente vs Cochicó de Victorica