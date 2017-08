Primera B: empató el líder de la Zona Norte

En el marco de la octava fecha, primera de las revanchas, del Torneo de la Primera B

de Liga Pampeana de Fútbol, en la Zona norte empató el líder Ferro de Realicó y

ganaron Sportivo Realicó y Rivadavia de Arata. En la Zona Centro Sur, Lonquimay

Club se impuso por 1 a 0 en el clásico ante Atlético Catriló y es el único puntero.

Zona Norte

All Boys de Trenel 0 – Ferro de Realicó 0

Goles: no hubo

Arbitro: Matías Funes

Sub 20: ganó All Boys 5 a 1

Cancha: All Boys de Trenel

Sportivo Realicó 3 – Recreativo Larroudé 0

Goles: Ignacio Rivero, Facundo Gianinetto y Boris Reid

Arbitro: Martín Ordóñez

Sub 20: ganó Sportivo 6 a 0

Cancha: Sportivo Realicó

Rivadavia de Arata 3 – Alta Italia 2

Goles: Leandro Grosso -2- Gonzalo Díaz (R); Santiago Demarchi, Hugo Medina (AI)

Arbitro: Oscar Gamboa

Sub 20: ganó Rivadavia 4 a 0

Cancha: Rivadavia de Arata

Libre: Ferro de Alvear

POSICIONES

Primera división

Ferro de Realicó 15

Sportivo Realicó 12

Rivadavia de Arata 11

All Boys de Trenel 10

Recreativo Larroudé 6

Ferro de Alvear 5

Alta Italia FBC 5

Sub 20

All Boys de Trenel 15

Sportivo Realicó 14

Ferro de Alvear 11

Rivadavia de Arata 11

Ferro de Realicó 5

Centro Recreativo 4

Alta Italia FBC 2

Próxima fecha -novena-

Recreativo Larroudé – Alta Italia

Ferro de Realicó – Sportivo Realicó

Ferro de Alvear – All Boys de Trenel

Libre: Rivadavia de Arata

Zona Centro Sur

Cultural Argentino 1 – Cultura Integral 1

Goles: Luis Vidal (CA) y Fernando Gómez (CI)

Arbitro: Jorge Mendoza

Sub 20: ganó Cultura Integral 4 a 1

Cancha: Cultural Argentino

Deportivo Ranqueles 2 – Juventud Regional 0

Goles: Emanuel Mansilla y Luciano Rodríguez

Arbitro: Jorge Santillán

Sub 20: ganó Ranqueles 3 a 1

Cancha: Deportivo Ranqueles

Atlético Catriló 0 – Lonquimay Club 1

Gol: Miguel Eberts

Arbitro: Mauricio Navarro

Sub 20: ganó Atlético Catriló 3 a 2

Cancha: Atlético Catriló

Belgrano de Mirasol 2 – Deportivo Unión 1

Goles: Gabriel Chacón y Cristian Berón (B); Federico Gallego (FP)

Sub 20: empataron 0 a 0

Arbitro: Norberto Britos

POSICIONES

Primera división

Lonquimay Club 16

Cultura Integral 14

Cultural Argentino 13

Deportivo Ranqueles 12

Juventud Regional 11

Atlético Catriló 9

Deportivo Belgrano 5

Deportivo Unión 4

Sub 20

Atlético Catriló 21

Deportivo Unión 14

Deportivo Belgrano 14

Cultura Integral 14

Cultural Argentino 11

Deportivo Ranqueles 11

Juventud Regional 4

Lonquimay Club 1

Próxima fecha:

Cultura Integral – Deportivo Unión

Lonquimay Club – Belgrano de Mirasol

Juventud Regional – Atlético Catriló

Cultural Argentino – Deportivo Ranqueles