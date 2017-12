Entregan créditos por $2.829.517 en Colonia Barón

En la mañana de hoy, el gobernador Carlos Verna, encabezó el acto de entrega de 9 créditos correspondientes a la Ley N° 2870, de Promoción de las Actividades Económicas, en Colonia Barón.

La comitiva fue recibida en la Municipalidad local por la intendenta Sonia Luengo, participaron de la ceremonia el ministro de Desarrollo Territorial, Martín Borthiry, el secretario de Asuntos Municipales, Rodolfo Calvo,

El monto total de los créditos alcanza $2.829.517,80 y generarán 18 puestos de trabajo.

SONIA LUENGO

La jefa comunal agradeció la visita del gobernador y al ministro Borthiry por el permanente acompañamiento a los emprendedores, en ese sentido, Luengo destacó el buen funcionamiento de los créditos en Colonia Barón, localidad en la que ya se habían entregado otros 9 créditos anteriormente que, sumados a los 9 de hoy, suman un total de 18 por casi $6.000.000.

Al brindar datos estadísticos, la intendenta explicó que el 61% de los créditos se entregaron para iniciar alguna actividad, mientras que el 39% restante fue para mejorar la calidad, diversificar la producción y un caso donde se reactiva un emprendimiento. Asimismo agregó que del total, el 35% se trata de jóvenes emprendedores.

Luengo resaltó la importancia del Consejo Productivo Local, que trata de minimizar los riesgos a la hora de elegir a los beneficiarios.

La realidad de Colonia Barón muestra que muchas de las empresas son familiares por lo que, además del trabajo entre los miembros de la familia, generan empleo privado a otros vecinos, “además de la generación de bienes y servicios en Colonia Barón y localidades vecinas”.

Finalmente agradeció el permanente apoyo del Gobierno Provincial y reiteró a los emprendedores el acompañamiento de la Municipalidad.

MARTIN BORTHIRY

En nombre del Gobierno Provincial habló a los presentes el ministro Martín Brothiry quien destacó el trabajo a conciencia a la hora de otorgar los créditos y se refirió a la importancia de llevar los datos estadísticos, “para ver hacia donde orientamos a la localidad”.

Luego de trazar un panorama de la difícil situación económica que se vive a nivel nacional, el ministro sostuvo “hay una economía que no tiene rumbo, que no tiene reglas de juego claras, lo que sí sabemos es para donde vamos nosotros. En este momento, el país, cada 4 dólares que se mueven, destina 3 a la timba financiera (plazo fijo, Lebac) y 1 lo invierte en producción, el Gobierno de Carlos Verna planteó una Ley y una propuesta seria de desarrollar la provincia de La Pampa, cambió el paradigma, un cambio no se hace de un día para otro, lleva tiempo, seguramente, en una década vamos a poder ver resultados muy importantes de esto, estamos trabajando y este año nosotros, desde el Gobierno, hemos invertido en ésta ley para la microeconomía $210 millones, imagínense esa plata a un 28% en un Banco, no es mal negocio, pero… que hizo el gobernador? Consideró que esos $210 millones se debían poner en la mejor inversión, en los emprendedores, que son el desarrollo de la provincia”.

Recordó que en La Pampa se generaron un total de 680 créditos por un total de $210 millones de pesos y 1335 puestos de trabajo en dos años de gestión.

Finalmente, recordó que dentro de las actividades económicas del Ministerio de Desarrollo Territorial está el turismo, y Colonia Barón cuenta con uno de los puntos turísticos de la provincia junto a Colonia San José. En ese sentido adelantó que el 6 de diciembre se hará el lanzamiento oficial de la temporada 2017/2018, con 16 puntos turísticos en La Pampa.