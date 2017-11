Entregan viviendas en Dorila con la presencia del gobernador Verna

En la mañana de hoy, el gobernador de la provincia de La Pampa, Carlos Verna, encabezó el acto de entrega de 3 viviendas del Plan Federal en la localidad de Dorila. Luego de la ceremonia, el mandatario pampeano brindó detalles de la reunión de ayer con el presidente Macri y el impacto de las medidas en nuestra provincia.

La comitiva fue recibida por la intendenta local, Natalia Hollmann, participaron del acto el secretario de Asuntos Municipales, Rodolfo Calvo, diputados provinciales, autoridades del IPAV, intendentes de localidades vecinas, concejales y demás funcionarios provinciales y municipales.

GOBERNADOR

Al hablar a los presentes, el mandatario provincial reiteró que la entrega de viviendas es una de las acciones que más satisfacciones da a quien es gobernador, “porque a partir de hoy habrá familias que tienen el techo propio, un sueño que han acariciado por años y que hoy lo ven concretarse”.

Verna recordó que éste año (2018) no habrá muchas viviendas para La Pampa, “hay solamente $63.000.000 de crédito, que son 63 casas para toda la provincia. La verdad pensamos en cerrar la inscripción de viviendas en el Instituto (IPAV) para no crear una falsa expectativa, sabiendo que la gente se seguiría anotando y sabiendo que no le vamos a poder dar respuesta, pero como la Constitución dice en el Artículo 14 que todo el mundo tiene derecho a tener una vivienda no hemos cerrado la inscripción pero sí no creamos falsas expectativas, si se vota el Presupuesto como fue enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, a La Pampa nos tocan 63 viviendas, y esperamos que nos respeten las 117 que ya tenemos licitadas”.

Al gobernador le llamó la atención ver avisos publicitarios llenando de puntitos a la provincia de La Pampa con la construcción de viviendas, “se olvidan de contar 2 cosas, la primera es que las viviendas fueron iniciadas por la gestión anterior, nosotros no tomamos la decisión de hacer estas viviendas, ya estaban en construcción cuando nosotros nos hicimos cargo del Gobierno. La segunda es que se olvidan de contar cómo se pagan las viviendas, en lo que va de 2016 y 2017, es decir desde que soy gobernador, hemos invertido en La Pampa, en viviendas, $1.900.000.000, de esa cifra, $1.042.000.000 los invirtió la Provincia en el hecho de que las viviendas son más grandes que el plano nacional, por lo tanto la diferencia en metros la paga el IPAV, en que la readecuación de precios nuestra es automática, la empresa cobra el certificado y cobra los mayores costos y Nación todavía nos debe, recién estamos discutiendo y hemos acordado una cifra a abril de este año, nos deben $300.000.000 hasta abril y nos deben de abril en adelante, por lo tanto cuando hacen el dibujito de lo que hacen en La Pampa, la verdad es que en La Pampa hacen poco. El Gobierno de La Pampa es el que hace, el Gobierno de La Pampa es el que pone la plata, y para el año que viene la tarea va a ser, para poder hacer algunas viviendas más, compartida con los municipios”.

En ese sentido se piensa en la realización de viviendas PyM (Provincia y Municipio), “donde el esfuerzo es compartido entre Provincia, el IPAV y la Municipalidad, para no dejar de hacer viviendas en la Provincia. Por eso, a la alegría de compartir con quienes tienen techo propio, decirle a la gente que se quedó fuera del listado que no decimos que no va a haber, pero habrá menos de las que había. El Gobierno de La Pampa ha hecho en promedio, del 83 hasta acá, 1200 viviendas por año, y este año en el Presupuesto, el Gobierno Nacional nos dio solo 60”.

INTENDENTA

La jefa comunal brindó palabras de bienvenida y felicitó a las 3 familias que reciben la vivienda, “es una satisfacción solucionar un problema habitacional para aquel vecino que nació o que se radicó hace más de 5 años en la localidad y hoy cumplen su sueño tan anhelado”, manifestó.

Hollmann explicó que son muchos los partícipes para hacer realidad el sueño de la casa propia, desde el Gobierno de La Pampa, a través de las gestiones del IPAV, las asistentes sociales, la gente del IPAV, los intendentes, entre otros. “Queremos igualar oportunidades, buscamos eternizar sonrisas, estas son las llaves de la vida propia, en este espacio nace un nuevo hogar”, expresó.

Asimismo enumeró las distintas obras y acciones que se desarrollan en la localidad, con la modernización, el nuevo acueducto de agua potable (a través de un Propays de la APA), 20 nuevas calles asfaltadas, el nuevo sistema de documentación digital, la instalación, antes de fin de mes, de un cajero automático, un colegio secundario, la adquisición de máquinas viales, alumbrado público, el otorgamiento de créditos de economía social y de la producción, la participación de todos los programas provinciales de Desarrollo Social, participaciones culturales, mantenimiento de la red terciaria y un trabajo conjunto con las áreas de Salud y Seguridad.

ADJUDICATARIA

En nombre de los adjudicatarios habló Karin Cuta, quien agradeció a las autoridades presentes por la posibilidad de acceder a la vivienda propia, en ese sentido destacó el no tener que pagar más un alquiler, que se suma a la importancia de contar con una casa para su familia.

“Empieza una nueva etapa para los tres adjudicatarios en el día de hoy”, finalizó.