Entregaron viviendas en Conhello

Dos viviendas correspondientes al Plan Plurianual Techo Digno fueron entregadas hoy en la localidad de Conhello. El acto contó con la presencia del presidente del I.P.A.V., Jorge Tebes, quien estuvo acompañado por los gerentes de Adjudicación, Melina Delú, y Técnico, Jorge Barisio. Asistió además, el flamante director de Asuntos Municipales de la Zona 2, Diego Choco, siendo recibidos por el intendente municipal, Ángel Re, y los beneficiarios Solange Chávez y Yoana Ceballos.

Jorge Tebes, presidente del I.P.A.V., describió la composición de las viviendas con 67 m2, dos habitaciones, cocina, baño, sala multiuso, “realmente una vivienda muy cómoda donde vivirán de la manera que merecen los adjudicatarios”. Recordó que el año pasado se entregaron cuatro viviendas en Conhelo, lo que hace que cada entrega “sea importante para que el pueblo siga creciendo y que la gente joven no se vaya”.

Consideró que junto a la vivienda “tiene que venir el trabajo, y con esas dos cosas, la gente no se va del pueblo y se logra que La Pampa se desarrolle armónicamente. No se debe concentrar todo entre General Pico y Santa Rosa. Hay que apostar al desarrollo de los pueblos”, puntualizó.

Intendente

Ángel Re, intendente municipal, dijo que “hoy se concreta el anhelo de vecinos”, quienes reciben las llaves de su vivienda, donde tendrán “nuevos desafíos y esperanzas que los ayudarán a salir adelante para ser mejor cada día”. Agregó que “aquí se une el esfuerzo y el deseo de ustedes, pero también el apoyo y la presencia de un Gobierno provincial para transformar sueños en progresos concretos, siendo esto la prioridad y la convicción como gobierno”.

Adjudicatarios

Solange Chávez habló en nombre de los adjudicatarios sosteniendo que “llegó el día esperado, ansiado y soñado, como es el de lograr la casa propia. El día que marca un antes y un después en nuestras vidas”. Aclaró que “es muy difícil poner en palabras lo que se siente, no hay adjetivos para describir esta felicidad”, afirmó.