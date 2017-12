Entregaron viviendas en Metileo

Se entregaron hoy cuatro viviendas en Metileo destinadas a familias de la localidad pampeana. El acto de entrega contó con la presencia del presidente del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, Jorge Tebes; el intendente local, Juan Pavoni, funcionarios provinciales, locales, adjudicatarios y público en general. El titular del IPAV se mostró satisfecho por la entrega y adelantó la ejecución de más viviendas a la vez que desde la intendencia se están planificando siete unidades con el apoyo del Gobierno provincial.

TEBES

“A las provincias nos imponen realizar más aportes para la construcción de viviendas; Nación pondría dos tercios y un tercio la Provincia, pero toda la infraestructura la debe hacer Provincia, con lo cual cuando hacemos el análisis económico, pone más plata Provincia que Nación. Por otro lado vemos que desde Nación se han relegado a niveles muy bajos los presupuestos; en el caso de La Pampa es de 63 millones de pesos”, remarcó Tebes.

Con respecto a la complejidad para la presentación de nuevos proyectos, el presidente del IPAV indicó que “tenemos más de 500 viviendas presentadas con proyectos, de las cuales tan solo 117 tienen el apto técnico. Nos cambian las pautas de manera permanente, están buscando que la vivienda social se trabaje con fideicomisos; que los aportes que la Provincia reciba por las viviendas, vuelvan al fideicomiso, o sea, todo lo que Provincia recupera e invierte en viviendas, va a parar a Nación”. Destacó también la necesidad del respetar el federalismo para hacer las viviendas sociales, pues hay un sector muy importante de la población que no está bancarizado, o trabaja en negro.

“Para acceder a la vivienda social, continúo, es necesario contar con menos que dos salarios mínimos vitales y sabemos que hay gente que tiene un poco más que eso, y aún así, no les alcanza para vivir; si el Estado no aporta para lograr una vivienda, es prácticamente imposible que la tengan”.

PAVONI

En tanto, el intendente local destacó el logro de gestión compartida entre el municipio y el Gobierno provincial.

“A través de las gestiones que se han hecho con Provincia, hay dos viviendas más que se están terminando para entregar próximamente y siete que se harán con aportes de distintos estamentos”, explicó Pavoni; a la vez que invitó a “agudizar el ingenio” para suplantar la falta de participación del Gobierno nacional y hacer las obras a través de los pequeños municipios.

Finalmente el intendente agradeció la colaboración para llevar adelante las dificultades ocasionadas por las inundaciones, como arreglos de red terciaria, señalando que “queda claro que debemos gestionar nosotros y tocar timbre donde nos dan respuesta, o sea, en la Casa de Gobierno de La Pampa”.