Enviarán máquinas a Van Praet para luchar contra la inundación

El gobernador Carlos Verna dispuso que maquinaria de Vialidad Provincial se traslade a Adolfo Van Praet para apuntalar las tareas que desde la Comisión de Fomento se llevan a cabo como forma de paliar la crisis que desataron las inundaciones en la zona, según confirmó el jefe comunal Marcelo Vicente tras la reunión que mantuvo este jueves con el mandatario, acompañado por el subsecretario de Asuntos Municipales, Rubén Santillán.

La determinación se enmarca de la línea de acción que implementó el Gobierno provincial en estos meses para auxiliar a las poblaciones del norte provincial, las principales afectadas por la crisis hídrica que generaron las lluvias y los desbordes de ríos como el Quinto, por ejemplo y que se vieron agravadas por la acción e inacción humana.

El propio Vicente reflexionó al respecto que “puede que alguna obra de infraestructura nos haga falta, pero no podemos luchar contra los fenómenos naturales y la apuesta al monocultivo que se ha extendido en la zona da un rédito económico inmediato pero a su vez impermeabiliza el suelo con agroquímicos…. Una hectárea de soja absorbe 30 milímetros, una de pastura 100 y una de mante natural 300, así que en algún lugar tenemos un desfasaje de 270 milímetros que tiene que ir a algún lado y es agua que al no ser absorbida es la que está corriendo y causando tanto daño. A corto plazo por ahí genera un gran rédito económico, pero a largo plazo un gran perjuicio en lo que es lo climático”.

Mientras tanto, para luchar contra esos efectos,el Estado destina recursos para reparar rutas y caminos vecinos. Por eso el agradecimiento de Vicente, quien manifestó su preocupación porque “tenemos graves problemas de red terciaria y los campos. No en el pueblo, pero la situación afecta la economía regional porque en la cosecha de soja, por ejemplo, llevamos una pérdida del 50 por ciento. Y lo que estamos pudiendo recolectar se hace con la gran complejidad de encajarse porque no hay pisos ni dentro ni fuera de los campos, así que no se puede trasladar la mercadería, que se está almacenando en los campos, que no es lo mejor ni lo óptimo y no se hace con el mejor clima, así que la mercadería tampoco es la mejor. Pero no hay otra alternativa”.

Puntualmente, el Gobierno provincial dispuso que retroexcavadoras, palas cargadoras y camiones se sumen a la maquinaria de la Comisión de Fomento en la realización de las tareas. “Eso me da mucha tranquilidad , porque significa que tengo el respaldo del Gobernador y trabajamos en forma conjunta para darle soluciones a la gente de mi pueblo”, remarcó quien atraviesa su cuarto período al frente del municipio y definió la situación actual como “la crisis más atípica y profunda que hemos tenido”.

Vicente también destacó los avances en cuanto a la concreción de un plan de obras para contener el agua que llega de los desbordes del río V, otro de los dramas para la región porque “cuando se desborda por las lluvias o porque se abren los diques el agua que llega inunda hectáreas fértiles, útiles, así que qué mejor que encauzar esto a través de un comité de cuenca para que se hagan los canales que se unan al cauce original y permitan descomprimir y dar más seguridad y no tener las grandes masas de agua que tenemos en este momento”.

Cajeros y viviendas

Además del pedido de ayuda para luchar contra las inundaciones, la reunión sirvió para que el funcionario comunal le traslade al gobernador algunos requerimientos sobre los que “tendremos novedades en el futuro”, resumió.

¿Cuáles fueron?. “Un cajero automático del Banco de La Pampa, viviendas y la posibilidad de que nos ayuden a comprar maquinarias. Como intendente, anhelo cada día en llevarle a mi pueblo la mayor cantidad de beneficios posibles, sea en la parte edilicia, en salud, en educación, para que cuando me toque ser reemplazado esas obras tengan continuidad y cumplan funciones importantes en la sociedad”, cerró.