Están los semifinalistas para el ascenso

Sportivo Realicó -foto-, All Boys de Trenel, Cultura Integral de Colonia Barón y Juventud Regional de Miguel Cané son los semifinalistas del Torneo de la Primera B de Liga Pampeana de Fútbol. All Boys de Trenel y Sportivo Realicó son finalistas en la categoría Sub 20.

Sportivo Realicó 5 – Cultural Argentino 2

Goles: Boris Reid -4-, Facundo Gianetto (SR); Leandro Guates y Alejandro Sánchez (CA)

Expulsado: Damián Becerra (CA)

Arbitro: Flavio Mendoza

Ida: Cultural Argentino 4 – Sportivo Realicó 3

Global: Sportivo Realicó 8 – Cultural Argentino 6

Cultura Integral 3 – Ferro de Realicó 0

Goles: Gabriel Pérez -2- uno de penal, Federico Hollman (CU)

Arbitro: Emanuel Gómez

Ida: Ferro de Realicó 0 – Cultura Integral 1

Global: Cultura Integral 4 – Ferro de Realicó 0

Lonquimay FBC 0 – All Boys de Trenel 6

Goles: Martín Hernández -2-, Mirko Martín -2-, Emiliano Bruno, Matías Banco (AT)

Ida: All Boys de Trenel 1 – Lonquimay 0

Global: All Boys de Trenel 7 – Lonquimay 0

Rivadavia de Arata 0 – Juventud Regional de Cané 0

Goles: no hubo

Arbitro: Roberto Gomez

Ida: Juventud Regional 1 – Rivadavia de Arata 1

Global: Juventud Regional 1 – Rivadavia de Arata 1

Ganó Juventud Regional 3 a 1 por penales

SEMIFINALES:

Juventud Regional (Cané) – Cultura Integral de Barón.

Sportivo Realicó – All Boys de Trenel.

CATEGORIA 1997 SEMIFINALES.

Síntesis partidos revanchas

All Boys de Trenel 1 – Atlético Catriló 0

Gol: Matías Cantoni

Expulsados: Matías Cantoni y Williams Olivieri (AB); Lucas Juan, Gonzalo Antibil y Gustavo Fernández (AC).

Arbitro: Maximiliano Mendoza.

Cancha: José Gago.

Ida: Atlético Catriló 1 – All Boys de Trenel 1

Global: All Boys de Trenel 2 a 1

Clasificado: All Boys de Trenel.

Deportivo Ranqueles 1 – Sportivo Realicó 0

Gol: Cristian Maya

Arbitro: Andrés Cuello.

Cancha: Deportivo Ranqueles.

Ida: Sportivo Realicó 2 – Deportivo Ranqueles 1

Global: 2 a 2

Penales: Sportivo Realicó 3 a 1

Clasificado: Sportivo Realicó.

FINAL: All Boys de Trenel – Sportivo Realicó