Estudiantil ganó en Trenel y sigue puntero

Se completó esta tarde la tercera fecha del torneo Clausura de Liga Pampeana de Fútbol, que había comenzado el jueves con el empate entre Alvear FBC y Ferro de Pico. En el día de hoy, con nueve jugadores, Estudiantil dio vuelta el resultado en condición de visitante ante All Boys de Trenel y sigue liderando el segundo certamen del año. (foto: archivo)

Síntesis de la jornada

Pico FBC 3 – Cultura Integral 3

Goles: Gabriel Pérez, Ian Cervantes y Nahuel Salas (CI); Walter Girón -2- (ambos de penal), Hugo Gebruers (P)

Expulsados: Ian Cervantes (CI), Luciano Rodríguez (P)

Incidencias: Gabriel Pérez desvió un tiro penal

Arbitro: Marcos Díaz

Sub 20: ganó Pico FBC 1 a 0

Cancha: Pico FBC

Costa Brava 2 – Sportivo Realicó 3

Goles: Kevin Leguizamón, Maximiliano Gómez (C); Juan Gutiérrez, Facundo Gianinetto y Fabián Giaccone (SR)

Arbitro: Emilio Rigal

Sub 20: ganó Sp. Realicó 2 a 1

Cancha: Costa Brava

Racing de Castex 5 – Dep. Argentino de Quemú 1

Goles: Hernán Claro -2-, Nahuel Díaz, Isaías Similán y Víctor Pereyra (R); Esteban Farías (DA)

Incidencias: Gastón Gómez (Racing) le contuvo un penal a Esteban Farías.

Expulsado: Francisco Sanchís (DA)

Arbitro: Mauricio Navarro

Sub 20: ganó Racing 4 a 1

Cancha: Racing de Castex

Matienzo de Luiggi 2 – Sp. Independiente 0

Goles: Daniel Eizaga y Jairo Montelongo

Expulsado: Santiago Martínez (SI)

Arbitro: Jorge Fernández.

Sub 20: ganó Matienzo 4 a 0

Cancha: Matienzo de Luiggi

All Boys 1 – Estudiantil 2

Goles: Mirko Martín (AB), Ezequiel Hot y Guido Vázquez (E)

Expulsados: Laureano Erro y Omar Mesa (E)

Arbitro: Yésica Correa.

Sub 20: ganó All Boys 6 a 1

Cancha: All Boys de Trenel

POSICIONES

Primera división

Estudiantil de Castex 9

Racing de Castex 7

Sportivo Realicó 6

Ferro de Pico 5

Alvear Fútbol Club 5

Costa Brava 4

Sp. Independiente 4

Matienzo de Luiggi 3

All Boys de Trenel 2

Cultura Integral de Barón 2

Pico Fútbol Club 1

Dep. Argentino de Quemú 0

TABLA GENERAL

Ferro de Pico (*) 31

Racing de Castex 27

Alvear Fútbol Club 26

Estudiantil de Castex 23

Dep. Argentino de Quemú 22

Costa Brava 20

Cultura Integral de Barón 17

Sportivo Realicó 16

Pico Fútbol Club 14

All Boys de Trenel 12

Sp. Independiente 10

Matienzo de Luiggi 7

(* clasificado al Provincial, ganó Apertura)

SUB 20

Pico Fútbol Club 9

Sportivo Realicó 6 (*)

Racing de Castex 6

All Boys de Trenel 6

Matienzo de Luiggi 4

Ferro de Pico 4

Cultura Integral de Barón 4

Costa Brava 4

Estudiantil de Castex 3

Alvear FBC 3

Sp. Independiente 0

Dep. Argentino de Quemú 0 (*)

(* tienen partido pendiente)

Cuarta fecha:

Sp. Realicó – Ferro de Pico

Estudiantil – Alvear FBC

Sp. Independiente – All Boys

Cultura Integral – Matienzo

Dep. Argentino – Pico FBC

Costa Brava – Racing de Castex